МИНСК, 13 апр – Sputnik. Въезжающие в Беларусь иностранные граждане вскоре не будут обязательно заполнять миграционные карты, сообщил журналистам в четверг начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik/ Виктор Толочко Беларусь будет выдавать иностранцам двукратные въездные визы

Внешнеполитическое ведомство рассказало подробности о консультациях, прошедших между Беларусью и Россией по приграничным и миграционным вопросам.

"На заседании обсуждалась тема создания единого миграционного пространства, был подписан протокол и внесены определенные изменения в действующие договоры", – отметил Мирончик.

Как рассказал представитель МИД, было также решено, что въезжающим только в Беларусь иностранцам не придется заполнять миграционные карты. Тех, кто будет ехать транзитом в Россию, эта норма не затронет.

"Решения уже подписаны, но вступят в силу после окончания процедуры ратификации", – добавил Мирончик.

Беларусь и Россия также обсуждают тему взаимного признания виз.

"Это один из путей, которым мы можем прийти к решению вопроса, который российские партнеры начали считать проблемным с прошлого года", – сообщил Мирончик и добавил, что речь идет о пересечении иностранцами белорусско-российской границы.

Белорусская сторона также обсудила с представителями РФ особенности действия указа о пятидневном безвизовом режиме в республике. "Если у российских коллег будут еще вопросы – будем обязательно отвечать", – заключил Мирончик.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля . Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск. В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью . Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.