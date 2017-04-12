|
МИД: некоторым иностранцам не понадобится миграционная карта в Беларусь
13.04.2017 11:55 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Въезжающие в Беларусь иностранные граждане вскоре не будут обязательно заполнять миграционные карты, сообщил журналистам в четверг начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Внешнеполитическое ведомство рассказало подробности о консультациях, прошедших между Беларусью и Россией по приграничным и миграционным вопросам.
"На заседании обсуждалась тема создания единого миграционного пространства, был подписан протокол и внесены определенные изменения в действующие договоры", – отметил Мирончик.
Как рассказал представитель МИД, было также решено, что въезжающим только в Беларусь иностранцам не придется заполнять миграционные карты. Тех, кто будет ехать транзитом в Россию, эта норма не затронет.
"Решения уже подписаны, но вступят в силу после окончания процедуры ратификации", – добавил Мирончик.
Беларусь и Россия также обсуждают тему взаимного признания виз.
"Это один из путей, которым мы можем прийти к решению вопроса, который российские партнеры начали считать проблемным с прошлого года", – сообщил Мирончик и добавил, что речь идет о пересечении иностранцами белорусско-российской границы.
Белорусская сторона также обсудила с представителями РФ особенности действия указа о пятидневном безвизовом режиме в республике. "Если у российских коллег будут еще вопросы – будем обязательно отвечать", – заключил Мирончик.
Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, сейчас обсуждается вопрос взаимного признания виз Россией и Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии