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МИД: некоторым иностранцам не понадобится миграционная карта в Беларусь

13.04.2017 11:55 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Въезжающие в Беларусь иностранные граждане вскоре не будут обязательно заполнять миграционные карты, сообщил журналистам в четверг начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД: некоторым иностранцам не понадобится миграционная карта в Беларусь
© Sputnik/ Виктор Толочко
Беларусь будет выдавать иностранцам двукратные въездные визы

Внешнеполитическое ведомство рассказало подробности о консультациях, прошедших между Беларусью и Россией по приграничным и миграционным вопросам. 

"На заседании обсуждалась тема создания единого миграционного пространства, был подписан протокол и внесены определенные изменения в действующие договоры", – отметил Мирончик. 

Как рассказал представитель МИД, было также решено, что въезжающим только в Беларусь иностранцам не придется заполнять миграционные карты. Тех, кто будет ехать транзитом в Россию, эта норма не затронет. 

"Решения уже подписаны, но вступят в силу после окончания процедуры ратификации", – добавил Мирончик. 

Беларусь и Россия также обсуждают тему взаимного признания виз.

"Это один из путей, которым мы можем прийти к решению вопроса, который российские партнеры начали считать проблемным с прошлого года", – сообщил Мирончик и добавил, что речь идет о пересечении иностранцами белорусско-российской границы. 

Белорусская сторона также обсудила с представителями РФ особенности действия указа о пятидневном безвизовом режиме в республике. "Если у российских коллег будут еще вопросы – будем обязательно отвечать", – заключил Мирончик.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля. Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск. В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, сейчас обсуждается вопрос взаимного признания виз Россией и Беларусью.

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