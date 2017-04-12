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МИД посоветовал белорусам не покидать курортные зоны в Египте

13.04.2017 12:32 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским туристам воздержаться от поездок за пределы курортных зон в Египте, заявил в четверг журналистам начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

МИД посоветовал белорусам не покидать курортные зоны в Египте
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany
Беспощадное Вербное воскресенье: в Египте объявлен траур и введено ЧП

Два взрыва прогремели в воскресенье 9 апреля в церквях городов Тант и Александрия с разницей в несколько часов. Теракты произошли в день, когда христиане мира отмечали Пальмовое (Вербное) воскресенье. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран мира.

"В этой связи Министерство иностранных дел подтверждает действующие с 2014 года рекомендации белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, воздержаться от поездок за пределы курортных зон, за исключением случаев крайней необходимости", – заявил пресс-секретарь МИД.

Белорусское внешнеполитическое ведомство также настоятельно рекомендовал туристам избегать посещений одной из наиболее опасных египетских территорий – Синайского полуострова.

В случае экстренных ситуаций на территории Египта белорусы могут обращаться по специальному телефону экстренной связи с посольством Беларуси – +202–3338–95–45.

 
Теги: Минск
 
 
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После террористических актов в Египте, произошедших в прошлое воскресенье, в стране введено чрезвычайное положение.

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