Лучшего друга порой найти неимоверно сложно, ведь от такого человека мы ждем поддержки, видим в нем опору и единомышленника. Лучший друг искренне желает вам преуспеть в достижении целей и всеми силами в этом вам помогает. С ним не нужно играть и притворяться очень сильным или неуязвимым, потому что вас принимают любым, и вы можете безбоязненно быть собой.





1. Овен

Вам нужен друг, который будет противостоять, соперничать и бросать вызов, ведь Овнам обычно не особо интересны люди, пассивно поддерживающие их в принятии безрассудных и дерзких решений. Вам необходим единомышленник с аналогичным темпераментом, на одной с вами волне. Он должен поощрять вас расти. Вы не желаете снисходить до чьего-либо уровня, а хотите, напротив, тянуться вверх.

2. Телец

Честно говоря, вам крайне нужен друг, который станет очень активно вас пинать, поскольку вы склонны застаиваться на месте, погрязать в рутине и годами ничего не менять. Настоящий друг отлично видит ваш потенциал, хоть вы откровенно ленитесь, сидя дома или не меняя работу десятилетиями. Он точно знает и понимает лучшие перспективы для вас.

3. Близнецы

Лучший друг должен вас заземлять. У вас неимоверно много фантазий и сумасбродных идей, что вам сложно сконцентрироваться. Друг приведет вас в равновесие и позволит более сбалансированно самовыражаться в творческих поисках. Он – это ваша опора и стабильная основа, чтобы вы почувствовали себя безопасно и могли взлететь.

4. Рак

С лучшим задушевным другом вы хотите делиться эмоциями в любое время, и он даже не подумает вас за это хоть как-то осуждать. Он ваш терапевт и заботливый родитель одновременно. Он неизменно рядом, когда вам неуютно и плохо, и он знает, что такое эмпатия.

5. Лев

Вы ищете такого друга, при котором можно снять маску, носимую вами для остальных людей, и быть собой. Обычно вы с легкостью смещаете центр внимания на себя, стараясь выглядеть лучше и даже идеальнее в глазах окружающих. Лучший же друг насквозь видит вас и знает, что вы далеки от идеала. Для него вы просто человек, а никак не публичная суперзвезда.

6. Дева

Задача вашего лучшего друга – научить вас любить и принимать себя. Вы, как правило, чрезмерно придирчивы к себе и принижаете себя за все ошибки, поэтому вам очень нужен друг, способный показать вам, насколько вы заслуживаете любви и восхищения, а излишняя самокритика – это пустая и бессмысленная трата энергии.

7. Весы

Ваш лучший друг помогает ценить одиночество. Вам обожаете толпы вокруг вас, поэтому нередко становитесь немного навязчивым и требовательным к людям. Понимающий вас друг показывает вам, что вы можете быть самодостаточным, ничего не требовать и не хотеть от окружающих и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно наедине с собой любимым.

8. Скорпион

От лучшего друга вы ждете доверия, доверия обоюдного. Вы практически не открываетесь окружающим, и от этого вам порой бывает тоскливо и неприятно. Вы боитесь, что когда другой человек отважится заглянуть внутрь вашей нестандартной натуры, то иметь дело с вами не захочет. А вот лучший друг способен помочь вам лучше узнать себя и упорядочить собственный внутренний хаос.

9. Стрелец

Вам нужен друг-компаньон, гибкий и обожающий перемены. Домоседы – это точно не ваш вариант, у вас на таких людей попросту не хватает терпения, и особого интереса они у вас не вызывают. Ближайший друг ценит и разделяет вашу страсть к путешествиям, познанию окружающего мира и накоплению удивительного опыта.

10. Козерог

Друг должен уметь рассмотреть вас. Козерогов считают предсказуемым, жестким и консервативным, но чаще всего это всего лишь ваше прикрытие и маска. Вам нужен человек, терпимый и терпеливый, чтобы узнать вас получше и оценить. С таким напарником вы сможете раскрепоститься и расширить свои горизонты.

11. Водолей

Вы наверняка ищете единомышленника, который хоть и считает ваши идеи странными, футуристическими и иррациональными, но всегда на вашей стороне, даже когда другие люди клеймят вас чудаком или сумасшедшим. Ваш друг, даже не понимая вас до конца, всегда будет горой стоять за ваши убеждения, идеалы и ценности.

12. Рыбы

Лучший друг Рыб – человек, вдохновляющий вас и поддерживающий. Когда вы можете общаться с единомышленником на глубочайшем эмоциональном уровне, то вас сразу же посещает муза, и вы видите мире в позитивном свете. В противном случае Рыбы зачастую склонны к депрессии и мрачным мыслям.

Текст: Flytothesky.ru