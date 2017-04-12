Если вы неисправимый пессимист и никак не можете переключиться на позитивное мышление, расслабьтесь: оптимизм в неподходящее время и в «неправильном количестве» имеет много недостатков.





Исследования показывают, что оптимизм необходим только в одном случае: при лечении тяжелого заболевания. Вера в то, что все обойдется, творит чудеса и помогает спасти жизнь. Что касается других сфер жизни, то здесь не все так радужно, как кажется.

Слабая подготовка к трудностям в работе и учебе

Люди, которые надеются только на лучшее, бывают сильно разочарованы, когда их надежды неожиданно рушатся. Плохие новости никого не сделают счастливее, но непредвиденные плохие новости – это особый вид «облома», который может надолго «выбить из колеи».

Допустим, вы сдали экзамен, от результатов которого зависит все ваше дальнейшее будущее. Вы уверены, что прекрасно справились со всеми заданиями, и ожидаете заслуженную пятерку. Другие настроены не так оптимистично и сомневаются по поводу оценки. Если вы получите свою пятерку, то воспримите это как само собой разумеющееся, в отличие от тех, кто допускал худший исход дела. Если они получат четверку, то будут не так парализованы этим известием, как вы, а в случае победы их ощущения наверняка будут более острыми.

Здоровье

Оптимистичные люди, как правило, более мотивированы. Но когда речь заходит о принятии профилактических мер, мотивацией является именно пессимизм, а не оптимизм. Менее позитивные люди больше заботятся о своем здоровье, вовремя обращаются к врачу и могут выявить начало заболевания на ранней стадии, когда оно легко поддается лечению.

Оптимисты склонны не обращать внимания даже на явное недомогание, надеясь, что «все само рассосется». Это иногда приводит к весьма печальному исходу.

Более того, люди с крайней степенью позитивности могут страдать от различных маний, связанных с риском, так как не учитывают возможные негативные последствия своего поведения.

Отношения

Для долгосрочных отношений всегда лучше определенная доза «реализма», а не сплошной безудержный оптимизм. Молодые влюбленные видят своих партнеров в позитивном свете. Те, кто реально оценивает положительные и отрицательные качества любимого человека, обеспечивают ему лучшую поддержку в будущем и меньше разводятся.

Позитивность особенно коварна в сомнительных отношениях. Она может вызвать сильнейшее разочарование и нанести душевную травму.

Настоящая дружба также основана на поддержке, а не на приятном времяпрепровождении. Если вы будете пытаться убедить своего друга, что все в порядке, когда на самом деле у него все плохо, то он заподозрит вас в непонимании и равнодушии.

При небольших проблемах оптимистический подход может принести пользу, но в большинстве случаев призывы «не беспокоиться» просто раздражают. Психолог Джун Грубер, ведущий эксперт по опасным последствиям позитивного мышления, отмечает, что все исследования с участием оптимистов показали низкий уровень эмпатии и неспособность правильно распознавать чувства других людей. Это ухудшает социальное взаимодействие и наносит ущерб отношениям.

Главное в позитивном мышлении – умеренность и соответствие обстоятельствам. Отложите на время позитивные мысли, когда ждете важных новостей, чувствуете непонятные симптомы в своем организме или собираетесь встретиться с другом, у которого горе.

Иногда здоровая доза пессимизма и готовность к худшему оказывает удивительно хорошее влияние на нашу жизнь.

Текст: Flytothesky.ru