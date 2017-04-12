По всему миру активно строятся новые и суперсовременные мегаполисы, и эти города фактически являются первыми примерами того, как будет выглядеть будущее, если человечество, конечно, не постигнет апокалипсис.

1. Лусаил (Катар)





В 2010 году Катар выиграл право провести Чемпионат мира по футболу 2022 года. Вместо того чтобы построить стадион, нефтяная страна решила, что будет проще построить совершенно новый город стоимостью в 45 млрд. долларов. Целый город для 450 тысяч жителей посреди пустыни всего за 12 лет! В Лусаил-Сити планируется интегрированная ИТ-инфраструктура, усовершенствованная транспортная система, система городского охлаждения и пневматический мусорный трубопровод. Кроме того, здесь будет искусственный водоканал и остров Кетафиан как главный туристический центр.

2. Умный город Фудзисава (Япония)





Fujisawa Sustainable Smart Town – так называется этот проект стоимостью в 740 млн. долларов, построенный на месте бывшего завода и спроектированный компанией Panasonic. Он был запущен в 2014 году, и сейчас там живет около тысячи человек. Город должен быть завершен к 2020 году, в нем будет тысяча домов с солнечными батареями. В Фудзисаве используется уникальная система безопасности с помощью сети из 50 камер, а жители могут управлять всеми сервисами с помощью смарт-технологий.

3. Пенья Стейшн Некст (США)





Pena Station Next – американский ответ японской Фудзисаве; этот городок уже строится неподалеку от международного аэропорта Денвера. Если Фудзисава – просто смарт-сообщество, то Пенья Стейшн описывается как «интеллектуальная городская лаборатория» для тестирования будущих технологий, которые будут включены в смарт-проекты следующих городов. В домах Пенья Стейшн есть прозрачные ТВ-экраны, заменяющие скучные старые окна, столешницы и дверцы холодильника, и абсолютно автоматизированные смарт-кухни. Первые 220 квартир должны быть сданы к середине 2018 года.

4. Гандинагар (Индия)





Гандингар – город старый, но он недавно был выбран первым индийским городом, который планируется сделать полностью «умным». Уже установлены датчики состояния окружающей среды, система автоматического распознавания номерных знаков, система оповещения и приложение горячей линии для горожан. Все это было сделано только на первом этапе развития Гандинагара, и впереди его еще ждет много преобразований.

5. Экономический город короля Абдаллы (Саудовская Аравия)





Саудовская Аравия – волшебное место, где, кажется, никогда не заканчиваются нефтяные деньги. Экономический город короля Абдаллы (сокращенно KAEC) является одной из последних версий научно-фантастических утопий, строящихся в засушливой пустыне. Его строительство анонсировали еще в 2005 году. Город будет построен к 2035 году, и он станет крупным портом и связующим звеном между двумя самыми важными святынями Саудовской Аравии – Мединой и Меккой. Стоимость мегаполиса оценивается в 100 млрд. долларов, а его «фишкой» будет полная автоматизация через Интернет вещей (IoT).

6. Экспо-сити в Астане (Казахстан)





В казахской столице Астане выстроен один из самых футуристических городков мира как место проведения Всемирной выставки 2017 года с темой «Энергия будущего». В центре Экспо-сити – павильон Казахстана в виде сверкающего дискотечного шара. Уже сейчас это место выглядит как инопланетный город из «Звездного пути» с впечатляющими технологиями. Город оснащен интегрированной смарт-сетью, солнечными батареями и ветровыми турбинами, а вся дождевая вода будет перерабатываться и повторно использоваться для водоснабжения.

7. Ная Райпур (Индия)





Вслед за Гандинагаром Ная Райпур – еще один из индийских смарт-городов, который очень активно растет и развивается. В Индии давно есть проблемы с очисткой сточных вод и отходами, поэтому разработчики создали систему, которая сделает Ная Райпур первым индийским чистым мегаполисом, поскольку нельзя быть смарт-городом будущего, имея канализационную систему средневекового Лондона.

8. Конза Техно-Сити (Кения)





Конза Техно-Сити – будущий технологический хаб, названный «Силиконовой долиной Саванны» за его смелую цель стать самым инновационным городом в Африке. О нем было заявлено в 2013 году, и стоит город 14,5 млрд. долларов. Он строится в четыре этапа, и у строителей есть желание сделать Конза Техно-Сити почти таким же, как и KAEC в Саудовской Аравии, включая концепцию Интернета вещей и эффективную систему управления городом.

Текст: Flytothesky.ru