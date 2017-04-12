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Такая разная свобода: бизнес разошелся во мнении по пакету документов
13.04.2017 15:02 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Бизнес-сообщество по-разному оценивает опубликованный для общественного обсуждения пакет документов по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси.
Sputnik анализирует основные мнения — от прогосударственных представителей сообщества до радикальных реформаторов.
Что в пакете?
В среду Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения
Основные новации документов:
Документы будут обсуждаться в течение месяца, в Администрации президента пообещали учесть все мнения и положить на стол президенту уже обновленный вариант.
Карягин: эти предложения разрабатывали десять лет подряд
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства, профессор
"В этом пакете документов, который нарабатывается совместно с экспертами бизнес-ассоциаций Беларуси воплощение тех предложений, которые давались фактически десять лет подряд в национальных платформах бизнеса. Речь идет о декриминализации хозяйственной, экономической деятельности, об упрощении разного рода административных процедур, и, по большому счету, речь идет о коренном улучшении делового климата в Беларуси", — сказал Карягин.
По его словам, рабочая группа Администрации президента работала в сотрудничестве с деловым сообществом и в целом неплохо справилась со своей задачей.
Карягин отметил, что предлагаемый пакет документов содержит более 300 изменений в уже существующие нормативные акты. "Из 38 предложений, сформулированных Республиканской конфедерацией предпринимательства, 35 члены рабочей группы приняли. Три отнесены на поздний срок для комплексного внедрения. К примеру, внедрение в Беларуси института омбудсмена по защите прав предпринимателей, как в России и в ряде других стран", — подчеркнул Карягин.
Романчук: "Это декоративная мелочевка"
© Sputnik / Виктор Толочко
Полностью противоположное мнение о пакете документов высказал известный независимый белорусский экономист, глава Центра Мизеса
"Это документы, которые готовили чиновники, и он защищает именно их интересы. Государство делает все, чтобы сохранить управляемость экономикой", — сказал Романчук в беседе со Sputnik.
По его словам, в пакете документов отсутствуют главные принципы, без которых невозможно свободное развитие бизнеса в Беларуси.
"В документах ничего нет о снижении налоговой нагрузки, закреплении имущественных прав, свободы торговли, гарантии прав и свобод инвесторов, либерализации валютного законодательства, частной собственности на землю", — сказал Романчук.
Он назвал предлагаемые изменения "декоративной и регуляторной мелочевкой".
Романчук также считает, что в ходе общественного обсуждения вряд ли удастся внести в пакет этих проектов хотя бы некоторые необходимые бизнесу нормы.
"Формат обсуждения исключает учет мнений, которые расходятся с мнением рабочей группы", — подчеркнул экономист.
Змитрович: "Давайте не будем спешить"
Директор аналитического центра
"Я когда-то очень хвалил директиву №4, она была написана хорошо, но, к сожалению, так и не исполнена. Я боюсь, что эти документы постигнет такая же участь", — сказал Змитрович.
Он обратил внимание, что 80% предложений в проекты вносили белорусские министерства и ведомства. "Тем самым они создали базу для управляемости бизнесом", — подчеркнул Змитрович.
По его словам, главное упущение пакета документов — отсутствие институциональной защиты частной собственности в стране.
Кроме того, настораживает и то, что положения документа по некоторым важным вопросам принципиально расходятся с проектами законов, которые сейчас рассматривает белорусский парламент. Так, Змитрович отметил, что в пакете документов прописано ослабление уголовной ответственности за экономические преступления. Вместе с тем, в парламенте уже прошел первое чтение законопроект, который вводит уголовную ответственность за умышленное занижение налоговой базы.
Змитрович также призывал "вообще убрать из статей бюджета такую статью доходов, как штрафы".
Эксперта также беспокоит предложение отдать вопросы регулирования бизнеса на откуп местным властям. "Это питательнейшая среда для коррупции", — подчеркнул собеседник Sputnik.
Кроме того, заметил он, в директиве №4 содержалось 15 пунктов, которые так и не смогли исполнить. В нынешнем пакете документов содержится более тысячи пунктов, а механизм контроля за их исполнением отсутствует.
В завершение интервью директор аналитического центра призвал не торопиться с подписанием этих документов. "Давайте не будем спешить, давайте подпишем не в мае, а в сентябре", — сказал он.
Змитрович подчеркнул, что "у президента есть сила воли решить этот вопрос (внесение в пакет документов необходимых бизнесу норм — Sputnik), и эта воля может быть направлена на практическое решение вопроса".
"Времени для оптимизма у бизнеса уже не осталось", — подчеркнул он.
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То, что давно готовилось, нельзя назвать революцией, считают одни. Радикальные реформаторы называют пакет документов "декоративным", умеренные просят не...
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