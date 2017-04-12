МИНСК, 13 апр — Sputnik. Бизнес-сообщество по-разному оценивает опубликованный для общественного обсуждения пакет документов по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси.

Sputnik анализирует основные мнения — от прогосударственных представителей сообщества до радикальных реформаторов.

Что в пакете?

В среду Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси . Он включает в себя проекты декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований", нескольких указов и один законопроект.

Основные новации документов:

закрепление принципа презумпции добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства госорганов в деятельность бизнеса;

заявительный принцип госрегистрации и уведомительный порядок начала деятельности;

наказание соразмерно характеру нарушения и последствия;

максимальное использование цифровых технологий;

смягчение уголовной ответственности за экономические преступления, пересмотр размера крупного и особо крупного ущерба;

более легкие правила работы для общепита;

отмена на регистрацию рекламных игр;

мораторий на новые налоги с 2018 по 2020 год;

Документы будут обсуждаться в течение месяца, в Администрации президента пообещали учесть все мнения и положить на стол президенту уже обновленный вариант.

Карягин: эти предложения разрабатывали десять лет подряд

© Sputnik / Виктор Толочко Карягин о документах по либерализации бизнеса: это не революция

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства, профессор Владимир Карягин в интервью Sputnik заявил, что эти новации нельзя назвать революционными — в основном потому, что они разрабатывались и продвигались бизнесом не один год подряд.

"В этом пакете документов, который нарабатывается совместно с экспертами бизнес-ассоциаций Беларуси воплощение тех предложений, которые давались фактически десять лет подряд в национальных платформах бизнеса. Речь идет о декриминализации хозяйственной, экономической деятельности, об упрощении разного рода административных процедур, и, по большому счету, речь идет о коренном улучшении делового климата в Беларуси", — сказал Карягин.

По его словам, рабочая группа Администрации президента работала в сотрудничестве с деловым сообществом и в целом неплохо справилась со своей задачей.

Карягин отметил, что предлагаемый пакет документов содержит более 300 изменений в уже существующие нормативные акты. "Из 38 предложений, сформулированных Республиканской конфедерацией предпринимательства, 35 члены рабочей группы приняли. Три отнесены на поздний срок для комплексного внедрения. К примеру, внедрение в Беларуси института омбудсмена по защите прав предпринимателей, как в России и в ряде других стран", — подчеркнул Карягин.

Романчук: "Это декоративная мелочевка"

© Sputnik / Виктор Толочко Романчук: имидж обеспечивает привлечение инвестиций

Полностью противоположное мнение о пакете документов высказал известный независимый белорусский экономист, глава Центра Мизеса Ярослав Романчук .

"Это документы, которые готовили чиновники, и он защищает именно их интересы. Государство делает все, чтобы сохранить управляемость экономикой", — сказал Романчук в беседе со Sputnik.

По его словам, в пакете документов отсутствуют главные принципы, без которых невозможно свободное развитие бизнеса в Беларуси.

"В документах ничего нет о снижении налоговой нагрузки, закреплении имущественных прав, свободы торговли, гарантии прав и свобод инвесторов, либерализации валютного законодательства, частной собственности на землю", — сказал Романчук.

Он назвал предлагаемые изменения "декоративной и регуляторной мелочевкой".

Романчук также считает, что в ходе общественного обсуждения вряд ли удастся внести в пакет этих проектов хотя бы некоторые необходимые бизнесу нормы.

"Формат обсуждения исключает учет мнений, которые расходятся с мнением рабочей группы", — подчеркнул экономист.

Змитрович: "Давайте не будем спешить"

Директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович , со своей стороны, также считает, что в пакете документов не отражены многие базовые принципы и нормы. Однако, в отличие от Романчука, он считает возможным конструктивный диалог с государством.



© Pixabay Лукашенко пообещал революционно раскрепостить бизнес

"Я когда-то очень хвалил директиву №4, она была написана хорошо, но, к сожалению, так и не исполнена. Я боюсь, что эти документы постигнет такая же участь", — сказал Змитрович.

Он обратил внимание, что 80% предложений в проекты вносили белорусские министерства и ведомства. "Тем самым они создали базу для управляемости бизнесом", — подчеркнул Змитрович.

По его словам, главное упущение пакета документов — отсутствие институциональной защиты частной собственности в стране.

Кроме того, настораживает и то, что положения документа по некоторым важным вопросам принципиально расходятся с проектами законов, которые сейчас рассматривает белорусский парламент. Так, Змитрович отметил, что в пакете документов прописано ослабление уголовной ответственности за экономические преступления. Вместе с тем, в парламенте уже прошел первое чтение законопроект, который вводит уголовную ответственность за умышленное занижение налоговой базы.

Змитрович также призывал "вообще убрать из статей бюджета такую статью доходов, как штрафы".

Эксперта также беспокоит предложение отдать вопросы регулирования бизнеса на откуп местным властям. "Это питательнейшая среда для коррупции", — подчеркнул собеседник Sputnik.

Кроме того, заметил он, в директиве №4 содержалось 15 пунктов, которые так и не смогли исполнить. В нынешнем пакете документов содержится более тысячи пунктов, а механизм контроля за их исполнением отсутствует.

В завершение интервью директор аналитического центра призвал не торопиться с подписанием этих документов. "Давайте не будем спешить, давайте подпишем не в мае, а в сентябре", — сказал он.

Змитрович подчеркнул, что "у президента есть сила воли решить этот вопрос (внесение в пакет документов необходимых бизнесу норм — Sputnik), и эта воля может быть направлена на практическое решение вопроса".

"Времени для оптимизма у бизнеса уже не осталось", — подчеркнул он.