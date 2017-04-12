В мире существует 5 пищевых добавок, которые являются нейротоксинами. Некоторые из них содержатся в популярных продуктах, рекомендуемых для здорового питания.





1. Аспартам.

Искусственный подсластитель, который добавляют в диетические газированные напитки и продукты с этикеткой «без сахара». Побочные эффекты аспартама включают ухудшение концентрации, мигрень, головокружение, беспокойство и депрессию.

Аспартам состоит из аспарагиновой кислоты, метанола и фенилаланина.

Аспарагиновая кислота повышает уровень нейротрансмиттера «глутамата», который при большой концентрации стимулирует клетки мозга и вызывает чувство тревоги.

Резкое повышение уровня фенилаланина после поступления аспартама нарушает баланс серотонина.

Метанол — это чрезвычайно ядовитый древесный спирт.

Если вместо аспартама вы увидите на этикетке название «адвантам», знайте, что это тот же аспартам, но в сочетании с искусственным ванилином.

Аспартам, сукралоза и сахарин в 200-300 раз слаще, чем обычный сахар, поэтому их выгодно добавлять в продукты.

2. Сукралоза.

В составе некоторых продуктов упоминается слово «спленда». Этот подсластитель состоит из сукралозы (сахара, смешанного с хлором), глюкозы и мальтодекстрина. Токсичность сукралозы проявляется в том, что она мешает усвоению питательных веществ, на 50% снижает количество полезных бактерий в кишечнике и вызывает повреждение гиппокампа в мозге. Это доказало исследование, проведенное в университете Дьюка.

Большое исследование, посвященное газированным напиткам, показало, что регулярное употребление «диетической» колы и разных соков с маркировкой «без сахара» увеличивает риск депрессии на 31%.

3. Диацетил.

Это вещество содержится в попкорне, который покупают для приготовления в микроволновой печи. Оно проникает через гематоэнцефалический барьер и увеличивает скопление бета-амилоидных белков, что повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.

В 2012 году Американское химическое общество сообщило, что диацетил используется в производстве конфет, маргарина, корма для домашних животных и некоторых кондитерских изделиях для придания им маслянистого вкуса.

Тем не менее, ни на одной упаковке вы не найдете слово «диацетил». Это вещество входит в состав так называемых «натуральных ароматизаторов», которые упоминаются на этикетках многих обработанных продуктов.

4. Мононатрия глутамат.

Содержится в большинстве обработанных пищевых продуктов. На этикетках указывается только в том случае, если его количество достаточно велико. Таким образом, если в составе вы не нашли слова «глутамат», это не говорит о том, что его нам нет. В «натуральных ароматизаторах» может быть до 90% глутамата.

Все консервированные супы, лапша быстрого приготовления, готовые закуски и соевые продукты содержат мононатрия глутамат.

Этот усилитель вкуса первоначально получали из морских водорослей. Сейчас его производят путем ферментации кукурузы, картофеля и риса. В естественном виде присутствует в сыре «Пармезан».

Глутамат вызывает мигрень, расстройство желудка, нечеткое мышление, диарею, нарушения сердечной деятельности, астму и перепады настроения.

Вот некоторые ингредиенты, в которых обязательно есть глутамат:

• гидролизованный растительный белок,

• растительный белковый экстракт,

• экстракт дрожжей,

• текстурированный белок.

Главным «поставщиком» глутамата являются рестораны быстрого питания.

5. Алюминий.

Алюминий присутствует не только в старых кастрюлях и сковородках. Это самый распространенный металл на Земле, и его можно обнаружить повсюду: в продуктах питания, лекарствах (антацидах), дезодорантах и консервных банках.

В 1970-х годах аутопсия показала, что люди, у которых была болезнь Альцгеймера, имели повышенную концентрацию алюминия в мозге. Сначала ученые посчитали, что именно это послужило причиной развития заболевания, но сейчас известно, что алюминий попадает в мозг, когда входит в контакт с фтором, содержащимся в питьевой воде. Именно фторид алюминия может пересекать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг.

Алюминий ингибирует более 200 важных процессов в организме. Абсорбция металлов в желудочно-кишечном тракте зависит от многих факторов, в том числе от наличия полезных бактерий и возраста. Поэтому лучше не готовить пищу в алюминиевой посуде, особенно если она предназначена для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с почками.

Текст: Flytothesky.ru