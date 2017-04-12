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Пищевые добавки, которые разрушают мозг
13.04.2017 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
В мире существует 5 пищевых добавок, которые являются нейротоксинами. Некоторые из них содержатся в популярных продуктах, рекомендуемых для здорового питания.
1. Аспартам.
Искусственный подсластитель, который добавляют в диетические газированные напитки и продукты с этикеткой «без сахара». Побочные эффекты аспартама включают ухудшение концентрации, мигрень, головокружение, беспокойство и депрессию.
Аспарагиновая кислота повышает уровень нейротрансмиттера «глутамата», который при большой концентрации стимулирует клетки мозга и вызывает чувство тревоги.
Метанол — это чрезвычайно ядовитый древесный спирт.
Если вместо аспартама вы увидите на этикетке название «адвантам», знайте, что это тот же аспартам, но в сочетании с искусственным ванилином.
Аспартам, сукралоза и сахарин в 200-300 раз слаще, чем обычный сахар, поэтому их выгодно добавлять в продукты.
2. Сукралоза.
В составе некоторых продуктов упоминается слово «спленда». Этот подсластитель состоит из сукралозы (сахара, смешанного с хлором), глюкозы и мальтодекстрина. Токсичность сукралозы проявляется в том, что она мешает усвоению питательных веществ, на 50% снижает количество полезных бактерий в кишечнике и вызывает повреждение гиппокампа в мозге. Это доказало исследование, проведенное в университете Дьюка.
Большое исследование, посвященное газированным напиткам, показало, что регулярное употребление «диетической» колы и разных соков с маркировкой «без сахара» увеличивает риск депрессии на 31%.
3. Диацетил.
Это вещество содержится в попкорне, который покупают для приготовления в микроволновой печи. Оно проникает через гематоэнцефалический барьер и увеличивает скопление бета-амилоидных белков, что повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.
В 2012 году Американское химическое общество сообщило, что диацетил используется в производстве конфет, маргарина, корма для домашних животных и некоторых кондитерских изделиях для придания им маслянистого вкуса.
Тем не менее, ни на одной упаковке вы не найдете слово «диацетил». Это вещество входит в состав так называемых «натуральных ароматизаторов», которые упоминаются на этикетках многих обработанных продуктов.
4. Мононатрия глутамат.
Содержится в большинстве обработанных пищевых продуктов. На этикетках указывается только в том случае, если его количество достаточно велико. Таким образом, если в составе вы не нашли слова «глутамат», это не говорит о том, что его нам нет. В «натуральных ароматизаторах» может быть до 90% глутамата.
Все консервированные супы, лапша быстрого приготовления, готовые закуски и соевые продукты содержат мононатрия глутамат.
Этот усилитель вкуса первоначально получали из морских водорослей. Сейчас его производят путем ферментации кукурузы, картофеля и риса. В естественном виде присутствует в сыре «Пармезан».
Глутамат вызывает мигрень, расстройство желудка, нечеткое мышление, диарею, нарушения сердечной деятельности, астму и перепады настроения.
Вот некоторые ингредиенты, в которых обязательно есть глутамат:
Главным «поставщиком» глутамата являются рестораны быстрого питания.
5. Алюминий.
Алюминий присутствует не только в старых кастрюлях и сковородках. Это самый распространенный металл на Земле, и его можно обнаружить повсюду: в продуктах питания, лекарствах (антацидах), дезодорантах и консервных банках.
В 1970-х годах аутопсия показала, что люди, у которых была болезнь Альцгеймера, имели повышенную концентрацию алюминия в мозге. Сначала ученые посчитали, что именно это послужило причиной развития заболевания, но сейчас известно, что алюминий попадает в мозг, когда входит в контакт с фтором, содержащимся в питьевой воде. Именно фторид алюминия может пересекать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг.
Алюминий ингибирует более 200 важных процессов в организме. Абсорбция металлов в желудочно-кишечном тракте зависит от многих факторов, в том числе от наличия полезных бактерий и возраста. Поэтому лучше не готовить пищу в алюминиевой посуде, особенно если она предназначена для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого есть проблемы с почками.
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В мире существует 5 пищевых добавок, которые являются нейротоксинами. Некоторые из них содержатся в популярных продуктах, рекомендуемых для здорового питания. 1....
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