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Насколько сложно быть верным для вашей второй половинки?

13.04.2017 23:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Включите любое радио и в 8 случаях из 10 вы услышите песню о любовном треугольнике и предательстве. Если уж затрагивать тему верности, давайте обратимся к вопросу о том, сложно ли быть моногамным. И проблема на самом-то деле легко объясняется несколькими простейшими факторами. По каждому из этих факторов запросто можно определить, насколько трудно или легко для конкретного человека в отношениях оставаться верным.

Насколько сложно быть верным для вашей второй половинки?

Все ли свои эмоциональные потребности человек в жизни реализовал?

У всех людей есть основные эмоциональные потребности: физическая привязанность, желание быть замеченным и оцененным, чувство нужности и уважения к себе. И, конечно, у людей есть сексуальные потребности с разной степенью их интенсивности. Если у вас начинают развиваться отношения, и вы пытаетесь выяснить, насколько потенциально верным может быть ваш новый партнер, задайте себе эти вопросы:

Есть ли у него парочка близких друзей, с которыми он видится регулярно?

Люди менее склонны к изменам, если у них есть близкие друзья, и между ними установлена эмоциональная связь, что означает, что они могут обсудить многие вопросы (в том числе и проблемные) открыто и честно.

Нуждается ли этот человек в повышенном к нему внимании других людей?

Людей, требующих к себе внимания, можно увидеть за версту: они входят в компанию людей и подают сигналы, чрезмерно подчеркивая себя и свою внешность и напрашиваясь на похвалы и комплименты. Они стремятся обзавестись поклонниками и всегда дружелюбно относятся к незнакомым людям, чтобы им понравиться и запомниться.

Как быстро ему все наскучивает?

Этот вопрос, а точнее ответ на него весьма показателен. Остерегайтесь людей, которым быстро все наскучивает, поскольку они чаще будут искать разнообразие на стороне. Если ваш новый партнер в анамнезе имеет длинный список коротких отношений, это знак о том, что они ему почти моментально надоедают, а значит, начинаются активные поиски свежих впечатлений, интрижек и романов, чтобы придать жизни новых ощущений.

Нужно ли вашему новому партнеру много секса?

Подавляющее большинство людей совершенно не стремятся заниматься сексом с темпом и регулярностью кроликов, его просто может быть больше или меньше на разных этапах отношений. Если вы встречаетесь с кем-то, кто придает чрезвычайно большое значение сексу, то поймите следующую истину: когда слишком темпераментный человек этого не получает в соответствии со своими запросами, то, скорее всего, он все же направится налево. Для таких людей секс – это как вода или еда.

Чувствует ли ваш партнер себя привлекательным и желанным?

Когда вы в отношениях, вы наверняка стремитесь к тому, чтобы человек рядом с вами чувствовал себя желанным и привлекательным. Если этого ему недостает, то человек будет искать заверения в своей желанности и привлекательности у других. Многие люди, заводящие романы, делают это только потому, что им просто нужно каким-то срочным образом повысить самооценку – и это почти идеальное решение их проблемы. Чтобы оставаться верным, партнер должен чувствовать себя нужным.

Резюме:

Спрогнозировать партнерскую верность на 100 % невозможно, но, ответив себе на эти вопросы, вы хотя бы получите более-менее понятную картину того, какова вероятность развития определенных реакций и событий. В конце концов, на данную тему всегда можно с партнером поговорить и обсудить деликатные моменты. Главное, не напугайте человека на первом же свидании, пытаясь провести соцопрос на предмет его будущей верности.Насколько сложно быть верным для вашей второй половинки?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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