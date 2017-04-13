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Тест: Какова ваша секретная психическая способность?

14.04.2017 11:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Часто ли вы прислушиваетесь к своему шестому чувству? Каждый из нас, наверное, не раз ощущал что-то такое необычное, что потом связывал с событиями или снами. Всё это можно объяснить лишь одним — мы обладаем паранормальными психическими способностями. Даже, если вы никогда не видели ничего мистического вокруг себя, это вовсе не значит, что вы заурядный человек. Наш тест поможет вам убедиться в невероятности человеческой природы и психики.Тест: Какова ваша секретная психическая способность?

 
 
 
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Часто ли вы прислушиваетесь к своему шестому чувству? Каждый из нас, наверное, не раз ощущал что-то такое необычное, что потом связывал с событиями или снами. Всё это...

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