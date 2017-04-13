Отношения для женщин очень важны, и ошибиться в выборе спутника жизни — напрасно потерять много времени и жизненных сил. Чтобы найти хорошего мужчину, нужно очень постараться. А кого лучше никогда не рассматривать в качестве кандидата на роль супруга?





1. Мачо

Он любит женщин, заигрывает, осыпает их комплиментами и не может не нравиться. Постоянство и верность, скорее всего, не про него. Если вам удалось вызвать у мачо искренний интерес и привязанность, не обольщайтесь — это ненадолго.

2. Трусишка

Он незрелый и всего боится. Ну и что, что 40 лет? Серьезные отношения пугают таких мужчин. Они, словно маленькие мальчики, не умеют строить длительные контакты с женщинами.

3. Тусовщик

Он любит покутить. Каждая пятница для него — большой праздник, который можно провести в самых разных местах скопления большого количества людей. Его знают почти везде. Он, конечно, приятен в общении и располагает к себе, но жажда постоянных перемен не удержит его возле вас надолго.

4. Истеричка

Он любит кричать и возмущаться, если вы в чем-то оступились. Причины претензий могут быть необъективными. Ему бы играть в театре, но нет, он разыгрывает драму в ресторане, потому что вы опоздали на 10 минут. Такие мужчины обычно не имеют чувства юмора, ревнуют свою вторую половину к каждому столбу и болезненно восприимчивы ко всем событиям.

5. Нарцисс

Он себя так сильно любит, что вы иногда задаетесь вопросом, а нужны ли его тандему «я+я» другие люди. Обычно не очень нужны.

6. Подкаблучник

Он потакает вам во всем. Женщинам нравится быть ведомыми, но такой мужчина будет сам ждать от нее инициативы, чтобы беспрекословно подчиниться. Будьте бдительны при сближении с таким человеком: если ради вас чрезмерно стараются и исполняют любые, даже самые сумасшедшие, желания, не наскучит ли вам все это через некоторое время?

7. Лентяй

«Вот если бы не плохая погода», «как только власть поменяется», «а вот бы мне» — знакомые фразы для тех женщин, в чьей квартире поселился «нереализованный профессионал». Он не просто сидит дома на диване: каждый его день превращается в неравный бой с тазиком салата, пачкой чипсов или парой бутылок пива.

8. Эрудит

Умный мужчина — хороший мужчина. А если через некоторое время после начала отношений вы начинаете замечать, что он ужасный зануда? Иногда может складываться ощущение, что рядом с вами находится клон вашего классного руководителя в школе, а не любимый человек.

9. Узурпатор

Он постоянно вас контролирует (словно диктатор, управляющий маленьким государством). Нельзя встречаться с подругами, задерживаться с работы, нужно постоянно спрашивать дозволения. С каждым годом ситуация будет только ухудшаться.

10. Активист

Он чем-то настолько увлечен, что вся его жизнь — это любимое хобби. Возможно, вы разделяете его интересы и готовы окунуться в такую же атмосферу, пропадая вечерами на рыбалке или на футбольном матче. А если нет?

11. Будущий миллионер

Это фанат тренингов и мотивирующих книг. Он верит, что еще совсем чуть-чуть, и деньги потекут рекой. Стоит только найти «правильного» автора литературы о богатстве и успехе и прочитать все его произведения. Он закрывает глаза и видит себя миллионером, хотя реальность далека от желаемого. Не путайте с перспективными мужчинами, которые понимают, что в жизни нужно по-настоящему трудиться, чтобы чего-то достичь.

12. Нарушитель

Или уголовник. Речь не о помятых лицах, спортивных костюмах и кульке семечек в руках. Люди с уголовным прошлым — довольно-таки неординарные личности, которые притягивают женское внимание своей физической силой, внутренним стержнем и харизмой. Как бы вам не пришлось носить передачи в тюрьму. Или цветы на кладбище.

13. Альфонс

Он хочет жить за ваш счет. Он рядом, если у вас есть деньги на его содержание. А любовь… Какая такая любовь? Пока женщины будут попадаться на подобные удочки, эти мужчины не перестанут существовать. Спрос, как говорится, рождает предложение.

14. Маменькин сынок

Он абсолютно несамостоятельный и не проявляет никаких инициатив. Мать вырастила его таким образом, что он не может в полной мере быть мужчиной, главой семьи. Либо женщине все же удастся помочь любимому человеку поверить в себя и свои силы, либо стоит бежать от него, пока не поздно.

15. Алкаш

Нет, его лицо не синего цвета, и он не валяется под забором. Иногда выпивающих мужчин выделить в толпе очень сложно. Он радуется каждому дню и выискивает тысячу поводов, чтобы выпить. Его пятницы плавно перетекают в воскресенья, а жизненные трудности преодолеваются только при помощи алкоголя. А еще он все время говорит, что может бросить пить в любой момент, просто «сейчас все так навалилось».

16. На все руки мастер

Он снимается в сериалах, танцует в кружке народных танцев и пишет пейзажи, иногда поет в клубе и ведет программу на одном из государственных телеканалов. У него неустойчивое материальное положение, поэтому вы часто за него платите. Возможны ли долгосрочные отношения с таким человеком? Пожалуй, нет.

17. Бизнесмен

Он, конечно, успешный и обеспеченный. Да еще и в сериалах так часто показывают истории любви, в которых наследники огромных корпораций по уши влюбляются в скромных секретарш. А потом обязательно делают предложение в роскошном ресторане. Поймите одно: мужчина либо сидит дома и занимается семьей, либо зарабатывает деньги. Если вы мечтаете о полноценной семейной жизни, то бизнесмен не для вас.

Текст: Flytothesky.ru