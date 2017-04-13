Человеческий мозг всегда был предметом исследований и жарких дебатов, причем с тех пор, как он начал, собственно, у человека функционировать. Древние египтяне, например, не видели в нем никакого духовного предназначения, поэтому у мозга никогда не было своего собственного отдельного кувшина для погребения. Однако с развитием медицины, психологии и прочих научных и околонаучных дисциплин человечество пришло к выводу, что мы едва что-то знаем о потенциале своих мозгов. И по мере того как технический прогресс продвинется еще дальше, мозг, как объект науки, станет наверняка еще загадочнее.





1. Функции нашей памяти будут полностью зависеть от Интернета

Из-за нашей растущей зависимости от Интернета, особенно сайтов с легко доступной информацией (да-да, Google знает все), наблюдается ухудшение функций памяти мозга. Раньше мозг сохранял информацию в течение более длительного времени. По прошествии определенного периода он делает то, что называется дефрагментацией и сбросом данных – ученые называют это «когнитивной разгрузкой». До эпохи Интернета периоды между этими сбросами данных были продолжительными, и информация хранилась гораздо дольше. Однако, поскольку в Сети есть все, что вы хотите знать, ваш мозг быстренько использует полученные данные, а затем их сбрасывает, дефрагментируя все больше и больше информации.

2. Виртуальная реальность (VR) сделает нас более тревожными и менее эмпатичными

Повелители технологий выпустили первые системы VR, такие как Oculus Rift. Однако возможность тратить свое время в виртуальных мирах не лишено недостатков. Иными словами, это делает нас более оторванными от мира реального, мы медленнее реагируем на физическое окружение и менее уютно чувствуем себя в социуме. Психологи предупреждают, что прежние страшилки об интернет-зависимости – это детский лепет по сравнению с постоянным уходом в VR.

3. Наш мозг уменьшается в размерах

Помните старый научный факт, гласящий, что большой мозг означает более высокий IQ? Если это правда, то у человечества, похоже, не самая радужная перспектива. Хотя если наши тела могут уменьшаться (и увеличиваться) в зависимости от окружающей нас среды, то и наши мозг делает то же самое, поскольку он управляет нервной системой и сам видоизменяется в соответствии с её потребностями. Давным-давно, когда люди постоянно боролись за выживание, мы были больше, сильнее и быстрее. По мере того, как человечество становится более «одомашненным» и менее зависимым от проблем выживания в природе, то и возможности его мозга тоже адаптируются под внешние условия.

4. Нейронные имплантаты могут подключить нас к Интернету

Похоже, мы где-то совсем рядом с Матрицей. Генеральный директор SpaceX Элон Маск хочет разработать технологии, когда мозг будет напрямую взаимодействовать с компьютером. Информация о его планах касательно устройства Neurolink пока крайне скудна, но из того, что мы видим, уже есть патенты и товарные знаки. Устройство якобы может быть имплантировано в мозг, а сам Элон Маск постоянно упоминает технологию «нейронное кружево», сотканное в мозгу и впервые упомянутое писателем-фантастом Иэном Бэнксом.

5. Мы можем стать телепатами

По словам Марка Цукерберга, будущее коммуникаций заключается не в микрочипах и кибермозгах, а в телепатии. Это все теория, конечно, но ничего невозможного в ней нет. Вся нервная система состоит из нейронов, которые «общаются» с помощью маленьких разрядов электричества. Все, от моторных функций до дыхания, контролируется этой сложной и запутанной сетью. Ученые разработали способы отображения этого процесса с помощью МРТ и ЭЭГ, но эти карты в настоящее время неполны. Прошлой осенью индийские исследователи смогли использовать этот метод на лабораторных крысах, заставляя их думать лаконичные приветствия и прощания и отправлять их ученым во Франции. Разумеется, пока процесс этот очень медленный, а слова должны были быть закодированы в бинарных сообщениях, а затем расшифрованы по частям.

6. Мозг будут выращивать в лабораториях

В лабораториях молекулярной биологии MRC Cambridge он уже начинает потихоньку выращиваться. Это только начало процесса, и его цель состоит в том, чтобы превратить кожу человека в функционирующие клетки мозга. Говорят, процедура даже немного увенчалась успехом. Органоиды головного мозга, как их называют, сделаны из того же белого и серого вещества, что и обычные мозги. Серое вещество целиком состоит из нейронов мозга, а белое вещество – это жировая ткань нейронных хвостов. Оказывается, сделать мозги проще, чем можно было бы подумать.

Текст: Flytothesky.ru