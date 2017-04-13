МИНСК, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке заявил о том, что в ЕАЭС остается много нерешенных проблем.

По его словам, до настоящего времени нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств.

"Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе", — сказал президент.

Лукашенко также констатировал, что ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.



© Sputnik Михаил Метцель/ТАСС/POOL Саммит глав ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили Лукашенко и Путин

"В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная", — сказал Лукашенко.

Возвращаясь к белорусской инициативе, которая осталась нереализованной, Лукашенко вновь предложил ввести мораторий на принятие правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам Евразийского экономического союза.

"Нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу", — сказал он. Следить за соблюдением моратория должна Евразийская экономическая комиссия, добавил глава государства.

Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

Лукашенко также предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. "Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации", — сказал белорусский президент.

Он выразил мнение, что Евразийский межправительственный совет и ЕЭК должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета", — подчеркнул Лукашенко.