В каждой стране есть свои излюбленные методы отъема денег у доверчивых туристов. Вот несколько самых распространенных приемов, с которыми вы можете столкнуться в Европе и Юго-Восточной Азии.





1. «Друг мой, голубь оставил отметину на вашей куртке».

Добрый прохожий прав: у вас на одежде грязные потеки. Совершенно «случайно» у него оказывается бутылка с водой и носовой платок, и он предлагает вас почистить. Не сомневайтесь, он «обчистит» вас полностью. Пока вы с умилением думаете о том, какие дружелюбные люди в этой стране, он с легкостью «изымет» ваш кошелек или телефон.

Этот вид мошенничества наиболее популярен в Испании, но может встречаться в любой европейской стране.

Как реагировать?

«Спасибо, мне нравится этот знак. Я хочу, чтобы голуби оставили на мне больше таких знаков, поэтому иду к полицейскому участку. Там, говорят, много птиц».

2. «Эй, парень, купишь мне выпить?»

Красивая девушка предлагает познакомиться в баре, и вы чувствуете, что это ваш счастливый день. Вы будете разговаривать, смеяться, танцевать, а потом официант предъявит ваш огромный счет, который надо оплачивать только наличными. В результате, вы отправитесь к ближайшему банкомату в сопровождении двух здоровых вышибал.

Метод наиболее популярен в Таиланде.

Как реагировать?

«С удовольствием, но я спешу на встречу с женой».

3. «Я полицейский. Мне нужно проверить ваш паспорт».

Во время проверки вдруг обнаруживаются какие-то хитроумные проблемы с визой, которые можно исправить прямо на месте за отдельную плату.

Метод популярен в Восточной Европе.

Как реагировать?

Попросите показать удостоверение, а затем громко скажите, что хотели бы пройти в полицейский участок для улаживания всех формальностей.

4. «Синьор, у вас спустило колесо».

Колесо, скорей всего, вам пробили специально, когда вы стояли на светофоре. Водитель, который едет сзади, по счастливой случайности окажется механиком и предложит свою помощь. На самом деле он и его сообщники украдут все, что можно украсть из вашего автомобиля.

Как реагировать?

Заприте дверцы, возьмите телефон и сфотографируйте автомобиль, а также всех участников происшествия. Потом набирайте любые цифры на телефоне и громко произносите слово «полиция».

5. «Это вы уронили?»

Идущий сзади прохожий догоняет вас и говорит, что вы что-то потеряли. Скорей всего, это будет «золотое» кольцо или другая «ценная» вещь. Если вы согласитесь ее принять, нашедший обязательно попросит вознаграждение. Вы заплатите, а потом обнаружите, что эта «ценная вещь» на самом деле стоит около 10 центов.

Метод популярен в Париже.

Как реагировать?

Твердо скажите: «Это не моя вещь».

6. «Спасибо за посещение Храма. Не могли бы вы оставить пожертвование?»

Монах показывает вам книгу для посетителей, в которой отмечены астрономические суммы, якобы оставленные другими туристами. Это рассчитано на пробуждение чувства вины.

Метод очень популярен в Азии.

Как реагировать?

«Я дам вам доллар, а так как ваша религия учит, что лгать нельзя, я запишу эту сумму в книге».

7. «Этот отель в настоящее время закрыт».

Вы называете водителю такси название отеля, где хотите остановиться, но он говорит, что там ремонт, и предлагает отвезти в отель получше и подешевле. Не сомневайтесь: он получает там хорошие комиссионные.

Метод особенно популярен в Индии, но встречается во всех странах.

Как реагировать?

«Спасибо, не надо. Я найду другое такси».

8. «Это самое лучшее место, где можно купить ковер (золото, одежду, сувениры)».

Любой профессиональный гид «завязан» в этом бизнесе и получает большой куш от продавцов.

Метод распространен везде: от Босфора до Южно-Китайского моря.

Как реагировать?

Сразу скажите вашему гиду, что прибыли сюда не для покупок, и вас это не интересует.

9. «Подержите моего ребенка».

Вам могут не просто сунуть ребенка в руки, но и бросить его в вашу сторону. Естественно, вы постараетесь удержать или поймать ребенка. Пока ваши руки будут заняты, сообщники наглой мамаши обчистят ваши карманы.

Метод распространен во всех горячих туристических точках Италии, Испании и Франции.

Как реагировать?

Не пугайтесь, в большинстве случаев младенец – это просто кукла. Помните об этом, если попадете в такую ситуацию.

Текст: Flytothesky.ru