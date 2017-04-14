Несмотря на то, что представители некоторых знаков зодиака часто производят впечатление бесстрашных и уверенных в себе людей, у них тоже имеется ворох страхов и внутренних переживаний. Чего же боятся знаки зодиака?





Овны энергичны, сильны, как внутренне, так и физически. Они активны и напористы. Движение вперед, здоровая конкуренция и покорение вершин — все это придает им сил и делает жизнь интересной и насыщенной. Наверное, самое страшное для Овна – это терпеть поражение в любви и работе, а также не быть оцененным по заслугам друзьями и родственниками.

Тельцы так быстро привыкают к комфортной и размеренной жизни, что любые перемены наводят на них страх. Кроме того, представители этого знака зодиака любят жить на широкую ногу, поэтому мысль о финансовой нестабильности их не по-детски страшит.

Близнецы чаще других знаков зодиака подвержены нервному перенапряжению, а двойственность их натуры нередко становится причиной напрасных переживаний и страхов. Сегодня Близнецы, встав не с той ноги, могут жаловаться на нехватку денег и боязнь нищеты, а завтра они потратят все оставшиеся деньги на букет для любимой, чтобы подавить в себе страх остаться одиноким.

Чего боятся Раки? Наверное, проще ответить, чего они не боятся. Представители этого знака зодиака подвержены страхам и переживаниям по любому поводу. Они по натуре боязливы и осторожны, поэтому любые изменения в их размеренной жизни могут наводить на них страх. Из наиболее устрашающих страхов Рака можно выделить боязнь безденежья, беспомощности и предательства.

Лев – это царь и властелин всего и всех. Для него крайне важно быть уважаемым и нужным обществу. Представители этого знака боятся остаться непризнанными и недооцененными. Они зависимы от мнения окружающих, как бы тщательно это ни скрывали. Кроме того, Львы катастрофически боятся осуждения и позора на людях.

Девы в большинстве своем довольно рассудительны. Они стараются жить по справедливости и не выходить за рамки дозволенного. Им присуща некоторая правильность и педантичность, возможно даже потому, что они боятся быть недооцененными и неправильно понятыми. Страх безденежья их тоже страшит, поэтому у них всегда есть запасы на черный день.

Весы обычно дружелюбны и благосклонны к окружающим. Они стараются обходить конфликтные ситуации, чтобы не нарушать свою внутреннюю гармонию и не портить отношения с окружающими. Так как Весы мечтают о теплой и дружественной атмосфере дома, они боятся ошибиться с выбором второй половины. Когда поиски затягиваются, Весы могут развить в себе новый страх – страх одиночества.

Скорпионы амбициозны и постоянны, легкоранимы и злопамятны. У них хорошо развита интуиция, которая помогает им угадывать мысли и поступки близких людей. Исходя из этих качеств, становится понятно, что Скорпионы боятся быть обманутыми и преданными. Несостоятельность в профессиональной сфере деятельности также их страшит.

Стрельцы просто обожают шумные компании, новые знакомства и путешествия. Жизнь для них – это постоянное покорение вершин, новые открытия, встречи с интересными людьми. Что их может страшить? Пожалуй, лишь невозможность жить полной жизнью, ограничение свободы. Если не брать в счет эти незначительные страхи, то их смело можно назвать бесстрашными и рисковыми ребятами.

Козероги – трудоголики до мозга костей. Они работают чуть ли не сутки напролет, чтобы в конечном итоге стать финансово независимыми и заработать хорошую репутацию. Вся их жизнь так или иначе крутится вокруг денег, поэтому любые материальные потери или упущения заставляют Козерогов испытывать страх. Кроме этого, Козероги в глубине души боятся быть недооцененными своими близкими.

Водолеи – птицы вольные. Они стараются идти по жизни легко, никого не напрягать и сами не дают никому напрягать себя. Для них любые ограничения подобны пытке. В чем заключается страх Водолея? В необходимости быть кому-то должным. Кроме этого, Водолеи больше других знаков зодиака боятся физической боли.

Рыбы по натуре большие мечтатели, поэтому придумать себе массу необоснованных страхов для них не составляет особой сложности. Но так как у них быстро меняется настроение, то надолго они не засиживаются в своих страшных мыслях. Рыбы боязливы и не всегда честны. А частое лукавство нередко нагоняет на них страх наказания и расплаты за свои ошибки и промахи.

Текст: Flytothesky.ru

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