Иногда мы можем увидеть такие вещи (и даже запечатлеть их на фото или видео), которые кажутся настолько маловероятными, что в них трудно поверить. Можно предположить, что у человека, сбросившего мяч с моста вниз в баскетбольное кольцо, есть один шанс на успех из миллиарда, но и это, оказывается, возможно!

Что еще необычного и фантастически случайного происходит в нашем мире?

Эти два абсолютно незнакомых друг друга человека сидят рядом в самолете.

Хлеб – это отличный фрисби.

Почтовый индекс, футболка, номер гонки, время финиширования – одна и та же цифра 33607 Может быть лучше сыграть с ней в лотерею?

Мировой рекорд баскетбольного броска с высоты моста. Получилось с третьей попытки.

Майкл Фелпс – не только самый именитый олимпийский пловец. Ему также принадлежит рекорд по самому длинному патту, заснятому на видео.

Гениальный бросок!

«Я редко играю в боулинг, но если уж играю…»

Отличная реакция!

На этих двух фотографиях в разделе «Люди, которых вы можете знать»» на Facebook идеально совмещается сиднейский мост Харбор-Бридж

Парень поймал пластиковый стакан с пивом, брошенный в него футбольным болельщиком соперничающей команды с другой стороны платформы

С гольфом все ОК, а вот приземление нужно отработать.

Вот что значит работа в команде!

Счастливчик!

Добро пожаловать в будущее, дамы и господа!

Замысловатый бросок!

Возвращение бумажного самолетика.

Мотоциклист делает сальто вперед на крышу машины.

Когда твоя бутылка делает стойку лучше, чем ты.

Кинь-ка мне холодного пивка!

Дрессированные мячи.

Канадская пара выигрывает лотерею третий раз подряд. Они наверняка хорошие люди, но что-то я их начинаю уже ненавидеть.

Две встретившиеся пули из битвы при Галлиполи

Очень простой и непринужденный гол.

Текст: Flytothesky.ru