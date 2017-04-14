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Почти фантастические случайности, в которые сложно поверить
14.04.2017 22:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Иногда мы можем увидеть такие вещи (и даже запечатлеть их на фото или видео), которые кажутся настолько маловероятными, что в них трудно поверить. Можно предположить, что у человека, сбросившего мяч с моста вниз в баскетбольное кольцо, есть один шанс на успех из миллиарда, но и это, оказывается, возможно!
Что еще необычного и фантастически случайного происходит в нашем мире?
Эти два абсолютно незнакомых друг друга человека сидят рядом в самолете.
Хлеб – это отличный фрисби.
Почтовый индекс, футболка, номер гонки, время финиширования – одна и та же цифра 33607 Может быть лучше сыграть с ней в лотерею?
Мировой рекорд баскетбольного броска с высоты моста. Получилось с третьей попытки.
Майкл Фелпс – не только самый именитый олимпийский пловец. Ему также принадлежит рекорд по самому длинному патту, заснятому на видео.
Гениальный бросок!
«Я редко играю в боулинг, но если уж играю…»
Отличная реакция!
На этих двух фотографиях в разделе «Люди, которых вы можете знать»» на Facebook идеально совмещается сиднейский мост Харбор-Бридж
Парень поймал пластиковый стакан с пивом, брошенный в него футбольным болельщиком соперничающей команды с другой стороны платформы
С гольфом все ОК, а вот приземление нужно отработать.
Вот что значит работа в команде!
Счастливчик!
Добро пожаловать в будущее, дамы и господа!
Замысловатый бросок!
Возвращение бумажного самолетика.
Мотоциклист делает сальто вперед на крышу машины.
Когда твоя бутылка делает стойку лучше, чем ты.
Кинь-ка мне холодного пивка!
Дрессированные мячи.
Канадская пара выигрывает лотерею третий раз подряд. Они наверняка хорошие люди, но что-то я их начинаю уже ненавидеть.
Две встретившиеся пули из битвы при Галлиполи
Очень простой и непринужденный гол.
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Иногда мы можем увидеть такие вещи (и даже запечатлеть их на фото или видео), которые кажутся настолько маловероятными, что в них трудно поверить. Можно...
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