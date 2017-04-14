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Почти фантастические случайности, в которые сложно поверить

14.04.2017 22:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда мы можем увидеть такие вещи (и даже запечатлеть их на фото или видео), которые кажутся настолько маловероятными, что в них трудно поверить. Можно предположить, что у человека, сбросившего мяч с моста вниз в баскетбольное кольцо, есть один шанс на успех из миллиарда, но и это, оказывается, возможно!

Что еще необычного и фантастически случайного происходит в нашем мире?Почти фантастические случайности, в которые сложно поверить

Эти два абсолютно незнакомых друг друга человека сидят рядом в самолете.

Two strangers sit next to each other on a flight and meet their doppelganger

Хлеб – это отличный фрисби.

Slice of bread thrown towards a bear

Почтовый индекс, футболка, номер гонки, время финиширования – одна и та же цифра 33607 Может быть лучше сыграть с ней в лотерею?

Hometown zip code, t-shirt, race number, finishing time — all 33607

Мировой рекорд баскетбольного броска с высоты моста. Получилось с третьей попытки.

World record for the highest basketball shot ever broken on only the third attempt

Майкл Фелпс – не только самый именитый олимпийский пловец. Ему также принадлежит рекорд по самому длинному патту, заснятому на видео.

Not only is Michael Phelps the most decorated Olympian of all time, he also holds the record for the longest televised putt.

Гениальный бросок!

Did he mean to do it? from nevertellmetheodds

«Я редко играю в боулинг, но если уж играю…»

«I don’t always go bowling. But when I do…»

Отличная реакция!

No words needed

На этих двух фотографиях в разделе «Люди, которых вы можете знать»» на Facebook идеально совмещается сиднейский мост Харбор-Бридж

These two unrelated people in my People You May Know on Facebook have photos in which the Sydney Harbour Bridge aligns perfectly

Парень поймал пластиковый стакан с пивом, брошенный в него футбольным болельщиком соперничающей команды с другой стороны платформы

Lad catches a pint thrown to him by a rival football fan from across the platform

С гольфом все ОК, а вот приземление нужно отработать.

Golf Girl Trick

Вот что значит работа в команде!

Satisfaction…

Счастливчик!

Close

Добро пожаловать в будущее, дамы и господа!

Welcome to the future ladies and gentleman

Замысловатый бросок!

The luck of the irish

Возвращение бумажного самолетика.

Amazing round-trip paper airplane flight

Мотоциклист делает сальто вперед на крышу машины.

Motorcyclist does front flip onto the roof of a car.

Когда твоя бутылка делает стойку лучше, чем ты.

Unexpected bottle flips are the best bottle flips

Кинь-ка мне холодного пивка!

Toss me a cold one

Дрессированные мячи.

It’s all about the pace

Канадская пара выигрывает лотерею третий раз подряд. Они наверняка хорошие люди, но что-то я их начинаю уже ненавидеть.

Couple wins lottery for the third time from nevertellmetheodds

Две встретившиеся пули из битвы при Галлиполи

Two collided bullets from the battle of Gallipoli

Очень простой и непринужденный гол.

Elderly woman scores a perfect hockey hole in one

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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