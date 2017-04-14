Большинство людей на вопрос о том, что они знают о Гренландии, поведало бы о холодной стране где-то на севере. Но Гренландию можно описать куда шире и интересней. Занимая площадь более чем в 2 миллиона квадратных километров, она является крупнейшим островом в мире, хотя в то же время население всего в 56 тысяч человек позволяет Гренландии побить рекорд по самой низкой плотности жителей. По географическим меркам принадлежащая Северной Америке, но политически и культурно связанная с Европой, Гренландия – удивительная страна, которую действительно стоит посетить и приведенные нами 20 занятных фактов о ней наверняка смогут вас в этом убедить.

1. Богатая история





Несмотря на чрезвычайно холодный климат Гренландия была заселена уже в 2500 году до н. э. С тех времен на этом острове успели пожить самые различные народы, включая представителей арктических племен, ныне обитающих на территории Канады, а также викингов и инуитов. Сегодня население страны состоит из гренландских инуитов (89%) и смеси европейских народов (11%).

2. Потрясающие горы





Основной массив ландшафта Гренландии не возвышается более чем на 1500 метров, однако на острове имеются пики, достигающие тысячи метров. Самая высокая гора (3700 метров высотой) называется Гунбьёрн.

3. Альпинизм и скалолазание





Спортсменов-экстремалов со всего мира в Гренландии привлекают не только горы, но также и удивительные местные ледники, предлагающие отличные условия для альпинизма и скалолазания.

4. Залив Скорсби





Расположенный на восточном побережье Гренландии, этот залив со скалистыми берегами является крупнейшим и самым длинным в мире. Он имеет древовидную структуру, основной сегмент которой простирается примерно на 110 километров.

5. Северо-восточный гренландский национальный парк





Основанный в 1974 году Северо-восточный национальный парк считается крупнейшим и самым северным в мире национальным парком, имея площадь в 972 тысячи квадратных километров.

6. Уникальная арктическая фауна





Гренландия служит домом для большого количества разнообразных видов животных, в том числе белых медведей, китов-горбачей, овцебыков, леммингов, моржей, редких арктических волков, а также около ста видов птиц.

7. Неожиданно богатая флора





Вопреки тому, что у многих может сложиться впечатление о Гренландии как перманентно замороженном и заснеженном месте, в ней имеются периоды, когда начинает пышно и ярко цвести местная растительность. Оказывается, на просторах этой страны можно обнаружить более чем 500 различных видов растений.

8. Нуук





Если вы немного пресытились очарованием гренландской дикой природы, стоит посетить город Нуук, крупнейший на острове и являющийся его столицей. Изначально бывший лишь небольшим рыбацким поселком, сегодня Нуук выступает экономическим, культурным, торговым и политическим центром страны.

9. Музеи





Богатая древняя история острова находит свое отражение в его великолепных музеях, позволяющих посетителям отправиться в путешествие, полное открытий и удивительных фактов насыщенного прошлого Гренландии. Национальный музей, находящийся в городе Нуук, располагает различными экспонатами, связанными с археологией, историей и искусством, а также хранит замороженные мумии местных жителей, умерших много веков назад.

10. Горячие источники





Как бы парадоксально это ни звучало, но на ледяном северном острове в изобилии имеются горячие источники. На всей территории Гренландии можно встретить сотни подобных объектов. Наиболее популярные из них, расположенные на острове Унатрог, представляют собой природные резервуары, температура воды в которых может достигать 60 градусов.

11. Северное сияние





В ясные зимние месяцы темное небо Гренландии часто дарит людям возможность насладиться удивительным природным световым шоу с зелеными, синими и даже красными всполохами. Лучшее время для наблюдения за этим явлением – период с ноября по март.

12. Ледяной фьорд Илулиссат





Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году, этот фьорд расположен на западе острова в заливе Диско. Именно в этом месте можно своими глазами увидеть процесс сползания ледника в воду. Течение со скоростью 20-35 м в сутки ежегодно выносит в океан около 20 миллиардов тонн айсбергов.

13. Наблюдение за китами





Любителей животных, безусловно, пленит вид проплывающего неподалеку кита. В течение летних месяцев в Гренландии можно понаблюдать за жизнью горбатых китов, финвалов, малых полосатиков и других обитателей океана, спокойно скользящих среди тающих айсбергов.

14. Катание на собачьих упряжках





Еще одним удивительным приключением, которое дарит Гренландия, безусловно, является катание на собачьих упряжках. Гиды заявляют, что именно этот способ передвижения оптимален для полноценного обозревания и исследования уникальной арктической природы. В отличие от многих других северных районов, здесь катание на собачьих упряжках представляет собой настоящий элемент повседневной жизни.

15. Полярный дайвинг





Местные фьорды, без сомнения, потрясающе красивы. Однако еще большее эстетическое удовольствие можно испытать, любуясь ими с весьма оригинальной точки: погрузившись в их ледяные воды. Исследуя заливы и ледники при помощи дайвинга, можно увидеть также впечатляющие обломки кораблекрушений, представителей местной морской фауны и флоры.

16. Каякинг





Не менее замечательным способом полюбоваться на природные красоты Гренландии является каякинг, который наряду с собачьими упряжками выступает ключевым транспортным решением местного населения. Кстати, изобретен каякинг был именно на этом острове, причем это произошло как минимум 4000 лет назад.

17. Полуночное солнце





Удивительное природное явление, которое случается в летние месяцы в районах Арктики и Антарктики, представляет собой Солнце, остающееся видимым в полночь по местному времени. Гренландия является одним из лучших мест, где можно стать свидетелем этого невероятного зрелища.

18. Гренландская кухня





Суровый арктический климат заставил местных жителей проявить большую изобретательность в деле приготовления пищи. Ключевым компонентом большинства местных блюд выступают морепродукты, в числе которых креветки, крабы и такая рыба, как треска, форель, арктический голец и легендарный гренландский палтус. Фрукты и овощи во многих случаях не входят в основу гренландской кухни.

19. Гренландцы





Как уже упоминалось, население Гренландии отличается крайне низкой плотностью, что, вероятно, и сказывается на дружелюбии местных жителей по отношению к соседям и иностранцам. Гренландцев принято считать веселыми, спокойными людьми, не воспринимающими себя слишком серьезно, однако всегда умеющими оперативно решать возникающие проблемы.

20. Снегоходы





Для приезжих этот вид транспорта выглядит как модный атрибут зажиточной жизни, тем не менее с точки зрения местных жителей снегоходы выступают неотъемлемой частью быта. В некоторых областях острова снегоходы являются единственным доступным средством транспорта, и многие люди даже используют их, чтобы добраться до работы.

Текст: Flytothesky.ru