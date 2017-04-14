﻿ 20 причин влюбиться в Гренландию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 причин влюбиться в Гренландию

14.04.2017 21:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Большинство людей на вопрос о том, что они знают о Гренландии, поведало бы о холодной стране где-то на севере. Но Гренландию можно описать куда шире и интересней. Занимая площадь более чем в 2 миллиона квадратных километров, она является крупнейшим островом в мире, хотя в то же время население всего в 56 тысяч человек позволяет Гренландии побить рекорд по самой низкой плотности жителей. По географическим меркам принадлежащая Северной Америке, но политически и культурно связанная с Европой, Гренландия – удивительная страна, которую действительно стоит посетить и приведенные нами 20 занятных фактов о ней наверняка смогут вас в этом убедить.

1. Богатая история

20 причин влюбиться в Гренландию

Несмотря на чрезвычайно холодный климат Гренландия была заселена уже в 2500 году до н. э. С тех времен на этом острове успели пожить самые различные народы, включая представителей арктических племен, ныне обитающих на территории Канады, а также викингов и инуитов. Сегодня население страны состоит из гренландских инуитов (89%) и смеси европейских народов (11%).

2. Потрясающие горы

20 причин влюбиться в Гренландию

Основной массив ландшафта Гренландии не возвышается более чем на 1500 метров, однако на острове имеются пики, достигающие тысячи метров. Самая высокая гора (3700 метров высотой) называется Гунбьёрн.

3. Альпинизм и скалолазание

20 причин влюбиться в Гренландию

Спортсменов-экстремалов со всего мира в Гренландии привлекают не только горы, но также и удивительные местные ледники, предлагающие отличные условия для альпинизма и скалолазания.

4. Залив Скорсби

20 причин влюбиться в Гренландию

Расположенный на восточном побережье Гренландии, этот залив со скалистыми берегами является крупнейшим и самым длинным в мире. Он имеет древовидную структуру, основной сегмент которой простирается примерно на 110 километров.

5. Северо-восточный гренландский национальный парк

20 причин влюбиться в Гренландию

Основанный в 1974 году Северо-восточный национальный парк считается крупнейшим и самым северным в мире национальным парком, имея площадь в 972 тысячи квадратных километров.

6. Уникальная арктическая фауна

20 причин влюбиться в Гренландию

Гренландия служит домом для большого количества разнообразных видов животных, в том числе белых медведей, китов-горбачей, овцебыков, леммингов, моржей, редких арктических волков, а также около ста видов птиц.

7. Неожиданно богатая флора

20 причин влюбиться в Гренландию

Вопреки тому, что у многих может сложиться впечатление о Гренландии как перманентно замороженном и заснеженном месте, в ней имеются периоды, когда начинает пышно и ярко цвести местная растительность. Оказывается, на просторах этой страны можно обнаружить более чем 500 различных видов растений.

8. Нуук

20 причин влюбиться в Гренландию

Если вы немного пресытились очарованием гренландской дикой природы, стоит посетить город Нуук, крупнейший на острове и являющийся его столицей. Изначально бывший лишь небольшим рыбацким поселком, сегодня Нуук выступает экономическим, культурным, торговым и политическим центром страны.

9. Музеи

20 причин влюбиться в Гренландию

Богатая древняя история острова находит свое отражение в его великолепных музеях, позволяющих посетителям отправиться в путешествие, полное открытий и удивительных фактов насыщенного прошлого Гренландии. Национальный музей, находящийся в городе Нуук, располагает различными экспонатами, связанными с археологией, историей и искусством, а также хранит замороженные мумии местных жителей, умерших много веков назад.

10. Горячие источники

20 причин влюбиться в Гренландию

Как бы парадоксально это ни звучало, но на ледяном северном острове в изобилии имеются горячие источники. На всей территории Гренландии можно встретить сотни подобных объектов. Наиболее популярные из них, расположенные на острове Унатрог, представляют собой природные резервуары, температура воды в которых может достигать 60 градусов.

11. Северное сияние

20 причин влюбиться в Гренландию

В ясные зимние месяцы темное небо Гренландии часто дарит людям возможность насладиться удивительным природным световым шоу с зелеными, синими и даже красными всполохами. Лучшее время для наблюдения за этим явлением – период с ноября по март.

12. Ледяной фьорд Илулиссат

20 причин влюбиться в Гренландию

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году, этот фьорд расположен на западе острова в заливе Диско. Именно в этом месте можно своими глазами увидеть процесс сползания ледника в воду. Течение со скоростью 20-35 м в сутки ежегодно выносит в океан около 20 миллиардов тонн айсбергов.

13. Наблюдение за китами

20 причин влюбиться в Гренландию

Любителей животных, безусловно, пленит вид проплывающего неподалеку кита. В течение летних месяцев в Гренландии можно понаблюдать за жизнью горбатых китов, финвалов, малых полосатиков и других обитателей океана, спокойно скользящих среди тающих айсбергов.

14. Катание на собачьих упряжках

20 причин влюбиться в Гренландию

Еще одним удивительным приключением, которое дарит Гренландия, безусловно, является катание на собачьих упряжках. Гиды заявляют, что именно этот способ передвижения оптимален для полноценного обозревания и исследования уникальной арктической природы. В отличие от многих других северных районов, здесь катание на собачьих упряжках представляет собой настоящий элемент повседневной жизни.

15. Полярный дайвинг

20 причин влюбиться в Гренландию

Местные фьорды, без сомнения, потрясающе красивы. Однако еще большее эстетическое удовольствие можно испытать, любуясь ими с весьма оригинальной точки: погрузившись в их ледяные воды. Исследуя заливы и ледники при помощи дайвинга, можно увидеть также впечатляющие обломки кораблекрушений, представителей местной морской фауны и флоры.

16. Каякинг

20 причин влюбиться в Гренландию

Не менее замечательным способом полюбоваться на природные красоты Гренландии является каякинг, который наряду с собачьими упряжками выступает ключевым транспортным решением местного населения. Кстати, изобретен каякинг был именно на этом острове, причем это произошло как минимум 4000 лет назад.

17. Полуночное солнце

20 причин влюбиться в Гренландию

Удивительное природное явление, которое случается в летние месяцы в районах Арктики и Антарктики, представляет собой Солнце, остающееся видимым в полночь по местному времени. Гренландия является одним из лучших мест, где можно стать свидетелем этого невероятного зрелища.

18. Гренландская кухня

20 причин влюбиться в Гренландию

Суровый арктический климат заставил местных жителей проявить большую изобретательность в деле приготовления пищи. Ключевым компонентом большинства местных блюд выступают морепродукты, в числе которых креветки, крабы и такая рыба, как треска, форель, арктический голец и легендарный гренландский палтус. Фрукты и овощи во многих случаях не входят в основу гренландской кухни.

19. Гренландцы

20 причин влюбиться в Гренландию

Как уже упоминалось, население Гренландии отличается крайне низкой плотностью, что, вероятно, и сказывается на дружелюбии местных жителей по отношению к соседям и иностранцам. Гренландцев принято считать веселыми, спокойными людьми, не воспринимающими себя слишком серьезно, однако всегда умеющими оперативно решать возникающие проблемы.

20. Снегоходы

20 причин влюбиться в Гренландию

Для приезжих этот вид транспорта выглядит как модный атрибут зажиточной жизни, тем не менее с точки зрения местных жителей снегоходы выступают неотъемлемой частью быта. В некоторых областях острова снегоходы являются единственным доступным средством транспорта, и многие люди даже используют их, чтобы добраться до работы.20 причин влюбиться в Гренландию

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство людей на вопрос о том, что они знают о Гренландии, поведало бы о холодной стране где-то на севере. Но Гренландию можно описать куда шире и интересней....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика