Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается . Таким довольным он был не всегда – поначалу, когда его хозяин Ники Браун забрал Уолдо из приюта, крошка ёж был грустным и запуганным. Более того, он очень боялся внимания и поглаживаний. «Ёжик постоянно кусался и убегал, потому мне казалось, что Уолдо меня не выносит», – говорит Ники. Но затем постепенно ёж оттаял и, к удивлению его хозяина, стал ему чудесным и веселым компаньоном.

«Уолдо невероятно изменился, – рассказывает Ники. – Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной… Он такой радостный и дружелюбный. Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы».

«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен», – признается Ники. Это довольно необычное поведение для ежа, поскольку они очень робкие, немного раздражительные и совсем несоциальные животные – но это не случай Уолдо. «Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи».

Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается; таким довольным он был не всегда…





Когда Ники Браун забрал ежа из приюта, Уолдо был грустным и запуганным





«Ёжик постоянно кусался и убегал, потому мне казалось, что Уолдо меня не выносит»





Но затем постепенно ёж оттаял и, к удивлению его владельца, стал ему чудесным и веселым компаньоном





«Уолдо невероятно изменился… Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной…»





«Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы»





«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен»

«Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи»





Текст: Flytothesky.ru