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Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается
14.04.2017 21:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда
«Уолдо невероятно изменился, – рассказывает Ники. – Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной… Он такой радостный и дружелюбный. Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы».
«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен», – признается Ники. Это довольно необычное поведение для ежа, поскольку они очень робкие, немного раздражительные и совсем несоциальные животные – но это не случай Уолдо. «Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи».
Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается; таким довольным он был не всегда…
Когда Ники Браун забрал ежа из приюта, Уолдо был грустным и запуганным
«Ёжик постоянно кусался и убегал, потому мне казалось, что Уолдо меня не выносит»
Но затем постепенно ёж оттаял и, к удивлению его владельца, стал ему чудесным и веселым компаньоном
«Уолдо невероятно изменился… Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной…»
«Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы»
«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен»
«Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи»
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Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается. Таким довольным он был не всегда – поначалу, когда его хозяин Ники Браун забрал Уолдо...
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