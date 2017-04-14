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Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

14.04.2017 21:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается. Таким довольным он был не всегда – поначалу, когда его хозяин Ники Браун забрал Уолдо из приюта, крошка ёж был грустным и запуганным. Более того, он очень боялся внимания и поглаживаний. «Ёжик постоянно кусался и убегал, потому мне казалось, что Уолдо меня не выносит», – говорит Ники. Но затем постепенно ёж оттаял и, к удивлению его хозяина, стал ему чудесным и веселым компаньоном.

«Уолдо невероятно изменился, – рассказывает Ники. – Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной… Он такой радостный и дружелюбный. Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы».

«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен», – признается Ники. Это довольно необычное поведение для ежа, поскольку они очень робкие, немного раздражительные и совсем несоциальные животные – но это не случай Уолдо. «Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи».Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается; таким довольным он был не всегда…

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

Когда Ники Браун забрал ежа из приюта, Уолдо был грустным и запуганным

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

«Ёжик постоянно кусался и убегал, потому мне казалось, что Уолдо меня не выносит»

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

Но затем постепенно ёж оттаял и, к удивлению его владельца, стал ему чудесным и веселым компаньоном

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

«Уолдо невероятно изменился… Он реагирует на свое имя и даже повсюду бегает за мной…»

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

«Особенно широко Уолдо улыбается при виде еды – я ни у кого никогда ранее не видел столь счастливого лица от предвкушения трапезы»

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

«Мы даже водим его по пятничным вечерам в паб. Уолдо очень общителен»

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

«Он полностью завоевал мое сердце. Мордочки, которые он корчит, просто потрясающи»

Знакомьтесь, Уолдо, самый счастливый ёжик, который всегда улыбается

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, Уолдо – африканский карликовый ёжик, который всегда улыбается. Таким довольным он был не всегда – поначалу, когда его хозяин Ники Браун забрал Уолдо...

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