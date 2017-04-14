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Как много вы знаете о космосе?
15.04.2017 00:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Бесконечность над головой всегда манила лучшие умы человечества. Все эти планеты, звезды и галактики… Как же мало нам известно о космосе! Но даже эти факты способны удивлять. Чем дальше наука углубляется в тайны законов, по которым устроена Вселенная, тем больше вопросов возникает. Возможно, когда-нибудь мы приблизимся к их разгадке. А пока остается только догадываться, что от нас скрывают космические просторы. В бесконечность и далее!
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Бесконечность над головой всегда манила лучшие умы человечества. Все эти планеты, звезды и галактики… Как же мало нам известно о космосе! Но даже эти факты...
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