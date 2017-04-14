﻿ Тест: Черты какого знака зодиака в вас преобладают?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Черты какого знака зодиака в вас преобладают?

15.04.2017 12:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

В силу того, что человек — очень сложное и многогранное существо, он может совмещать в себе признаки разных знаков зодиака. Нельзя однозначно сказать, что вы обладаете всеми чертами своего знака, под которым родились. Будучи, например, самым ярким представителем Скорпиона: целеустремлённым, самовлюблённым, гордым и независимым, вы можете быть в то же время мягким и заботливым, как Рак, или же спонтанным и чересчур эмоциональным, как Телец. С помощью теста, мы попробуем угадать ваш знак зодиака.Тест: Черты какого знака зодиака в вас преобладают?

 

Хотите еще один тест? Держите!
Легко ли вас обмануть?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В силу того, что человек — очень сложное и многогранное существо, он может совмещать в себе признаки разных знаков зодиака. Нельзя однозначно сказать, что вы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как много вы знаете о космосе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика