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Тест: Черты какого знака зодиака в вас преобладают?
15.04.2017 12:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
В силу того, что человек — очень сложное и многогранное существо, он может совмещать в себе признаки разных знаков зодиака. Нельзя однозначно сказать, что вы обладаете всеми чертами своего знака, под которым родились. Будучи, например, самым ярким представителем Скорпиона: целеустремлённым, самовлюблённым, гордым и независимым, вы можете быть в то же время мягким и заботливым, как Рак, или же спонтанным и чересчур эмоциональным, как Телец. С помощью теста, мы попробуем угадать ваш знак зодиака.
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В силу того, что человек — очень сложное и многогранное существо, он может совмещать в себе признаки разных знаков зодиака. Нельзя однозначно сказать, что вы...
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