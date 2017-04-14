Деятельность тамплиеров всегда была окутана тайной, а их история тянется от крестовых походов вплоть до сегодняшнего дня. Чем же таким загадочным они на самом деле занимались?

1. Разные истории о зарождении этой организации





Вокруг создания этой организации ходит немало легенд, но все они в основном подчеркивают одно: группа французских рыцарей отправилась в Иерусалим, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Собрав вокруг себя единомышленников, рыцари обеспечивали безопасность дорог и защищали паломников от нападений.

2. Тамплиеры изобрели оплату чеками





Итак, поселившись в Иерусалиме, тамплиеры защищали паломников. Со временем группа рыцарей стала мощным военным подразделением, которое принимало заказы на свои услуги и недурно на этом зарабатывало. В результате они разработали первый прототип банковских услуг – оплату чеком, получая от заказчиков долговое обязательство о последующей выплате гонорара за охранные услуги. Так тамплиеры стали еще и первыми банкирами.

3. Король Франции арестовал тамплиеров из желания заполучить их богатства





Тамплиеры были сильны до конца 1200-х годов, когда мусульмане вернули себе Святую Землю, потому приток доходов несколько сократился, однако к этому времени орден уже был несметно богат. В 1307 году, в пятницу 13 октября (да, именно пятница 13-е!), Филипп IV Красивый арестовал рыцарей, передал их инквизиции, забрал их земли и деньги и обвинил членов ордена в ереси.

4. Последний Великий Магистр был сожжен на костре





Последний Великий Магистр Жак де Моле и другие лидеры тамплиеров были признаны еретиками и получили пожизненное заключение. Де Моле не признал вины и в 1314 был сожжен на костре, однако тот предусмотрительно проклял и короля Франции, и Папу Римского – надо сказать, весьма эффективно, поскольку оба скончались в том же году. Несмотря на уничтожение ордена и конфискацию всех собранных ими богатств семь столетий назад, многие люди продолжают считать, что тамплиеры по-прежнему ведут свою деятельность.

5. Тамплиеры надежно спрятали религиозные артефакты в Шотландии. Или в Канаде?





Люди верят, что тамплиеры спрятали свои сокровища и стали тайным обществом. Где могут быть сокровища? Например, в Шотландии, в часовне Росслин, построенной в 1446 году. Ходят упорные слухи, что там находится и Ковчег Завета, и утраченные свитки Иерусалима, Святой Грааль и многое другое. Кроме того, некоторые исследователи предлагают даже версию Канады, а точнее канадского острова Оук, куда якобы тамплиеры позднее перевезли спасенные артефакты.

6. Масоны – возможные преемники тамплиеров?





Адепты этой версии утверждают, что тамплиеры основали другое крупное тайное общество и стали масонами. Когда масоны появились в Англии в 18 веке, они объявили, что знают тайну тамплиеров. Создавая свою организацию, они использовали имена, символы и организационную структуру Ордена, однако только потому, что масоны активно себя с ними увязывали и даже отождествляли, не значит, что они были их преемниками.

7. Святой Грааль или Святая Кровь, миф о кровной линии Христа





Согласно одной из версий, термин «Святой Грааль» переводится как «королевская кровь», следовательно, это не чаша, а тайная родословная Иисуса, у которого были дети (или один ребенок) от Марии Магдалины. Миссия же тамплиеров – сберегать документы и доказательства этого и охранять всех потомков-носителей Святой Крови. Увы, то, что история, несомненно, хороша, не делает ее полностью доказанной и реальной, по крайней мере пока.

8. Тамплиеры существуют и сегодня





И по сей день есть люди, которые абсолютно убеждены, что тамплиеры существуют и сегодня, но предпочитают оставаться в тени. На этот раз в этом есть доля правды. Тамплиерские общества действительно существуют, вы даже можете найти их сайты и сообщества в социальных сетях. Например, современные тамплиеры в Великобритании организовались еще в начале 1800-х годов и подчеркивают, что они живут по канонам своих предшественников, но не имеют к ним никакого отношения. Таким образом, на сегодняшний день у вас нет возможности воочию увидеть свидетельство о браке Иисуса и Магдалины или сокровища древних тамплиеров.

В конце концов, тамплиеры были очень верующими людьми, которые отлично сражались, защищая людей и свою религию и зарабатывая деньги. Конечно, некоторые из них были сожжены на кострах, но для средневековья это не было так уж скандально. Тем не менее, спустя более семи столетий их тайна так и остается пока неразгаданной.

Текст: Flytothesky.ru

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