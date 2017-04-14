Ежедневно на выполнение некоторых довольно простых задач мы тратим слишком много времени, хотя могли бы расправиться с ними буквально по щелчку пальцев. Чтобы жить, не отвлекаясь на мелкие бытовые пустяки, нужно знать всего несколько маленьких секретов…

1. Открываем туго завязанный полиэтиленовый пакет.





Какую досаду каждый раз вызывает необходимость пыхтеть над «гордиевым узлом», затянутым кем-то (или даже вами) крепко-накрепко. Напрягая пальцы и ломая ногти, вы иной раз просто отчаянно разрываете несчастный пакет, добираясь-таки до заветного содержимого.

Однако вместо вынужденной деструкции вполне можно использовать смекалку, не напрягаясь и получая необходимое в два счета. Просто закрутите свободный кончик пакета, торчащий из узла, так, чтобы он превратился в плотный жгут, и протолкните его внутрь. Став более компактным и твердым, он легко пройдет сквозь узел и развяжет его.

2. Нарезаем мягкий помидор.





Удивляетесь, что нарезанные вами помидоры отличаются от аккуратных кусочков, подаваемых в любом кафе? Дело, скорее всего, не в виртуозности кухонных техник, а в особенностях лезвия ножа. Недостаточно острое, оно безусловно, вынуждает прикладывать больше усилий в шинковке. Стараясь одолеть плотную томатную кожицу таким ножом, вы невольно мнете помидор и к тому же увеличиваете риск порезать свои пальцы.

Помимо очевидного совета наточить лезвие, знатоки видят выход из положения в использовании зазубренного ножа – такого, каким режут хлеб. Кусочки помидора будут лучше сохранять свою форму, так как кожица, протыкаемая зубчатой кромкой, поддается нажиму намного легче и позволяет ножу скользить гораздо плавнее.

3. Убираем царапины с деревянной мебели.





Домашние животные, играющие дети, а может и не слишком аккуратные взрослые способны оказаться авторами живописных царапин на деревянной поверхности любимой мебели. Что делать? Шлифовать, перекрашивать и покрывать лаком – почему бы и нет, хотя есть средство не менее эффективное и намного более оперативное. Ищите его… у себя на кухне.

Спасение приходит от простого грецкого ореха, масло которого делает всю необходимую работу: проникает вглубь повреждения, заполняет образовавшуюся щель, пропитывает дерево и предотвращает его рассыхание. Кроме того, подходящим оказывается и цвет ореха, сливающийся с большинством деревянных поверхностей и окончательно маскирующий повреждения. Грецкие орехи нетоксичны, поэтому их можно применять также для починки деревянной кухонной утвари (следует только уточнить, нет ли у домочадцев аллергии на этот продукт). Просто протирая царапину кусочком ореха, а затем полируя обработанное место мягкой тканью, вы с легкостью добьетесь исчезновения дефекта.

4. Крепко завязываем шнурки.





Завязывать шнурки одним-единственным способом большинство из нас научилось еще в раннем детстве. Но разве этот узел так уж надежен и никогда не подводил вас, предательски развязавшись в самый неподходящий момент? Оказывается, всем известный метод завязывания шнурков, называемый «Бабий узел», вовсе не является оптимальным вариантом для подобных целей. Знающие люди, среди которых – опытные моряки и даже хирурги, используют в работе и быту (в том числе и применительно к собственной обуви) вместо всем привычного «Прямой узел», показывающий намного большую эффективность и крепкость.

Завязать прямой узел в первый раз – несколько каверзная задача, но поняв принцип, любой человек начнет пользоваться им уже чисто механически. Начинается завязывание так же, как и у обычного узла, однако вместо двух петель делается лишь одна, а второй конец шнурка продевается сквозь нее и обхватывает ее за «шею», возвращаясь через ту же петлю обратно. Туго затянув шнурки в таком положении, вы получите симпатичный, необычный и невероятно крепкий сбалансированный узел, развязать который также не составит труда.

5. Отмываем микроволновую печь.





Очистка стенок микроволновки не требует специальных химических средств. Все, что нужно для быстрого достижения их идеального состояния – белый дистиллированный уксус.

Всё, что нужно сделать – это смешать в равных долях воду и уксус (используйте объем раствора не меньший, чем 4 стакана, иначе он может полностью выкипеть). Поставьте высокий режим мощности печи, поместите внутрь миску с раствором и включите его разогреваться до тех пор, пока жидкость не начнет кипеть, а окошко микроволновки не станет мутным от пара. Выключив, не открывайте дверцу и дайте раствору пару минут для того, чтобы он немного остыл, а затем протрите стенки влажной губкой. В уксус можно добавить дольку лимона для приятного аромата.

6. Легко открываем плотную пластиковую упаковку.





Вы, вероятно, не удивитесь, узнав, что не являетесь единственным, кто имеет трудности с открытием туго запаянных пластиковых упаковок, в которых продается мелкая электроника, игрушки и многие другие вещи. Такой вид фасовки успешно применяется для предотвращения магазинных краж, однако и добросовестные покупатели сталкиваются с проблемой извлечения своего законного приобретения. Многие люди даже получают травмы, пытаясь всеми силами открыть неприступную упаковку.

Как же справиться с задачей без риска членовредительства? Положите ножницы и возьмите в руки обычный консервный нож – его устройство аналогично механизмам специальных инструментов для открытия пластиковых упаковок, работает он так же эффективно и к тому же всегда имеется на кухне.

7. Предотвращаем возникновение водяных мозолей.





Волдырь, возникший от ношения неудобной обуви или длительной ходьбы может решительно омрачить любую прогулку. Предотвратить появление подобной напасти можно, не покупая специальные носки или пластыри, а просто воспользовавшись обычным антиперспирантом.

Как это работает? Трение вызывает волдыри, и когда кожа потная или влажная, его воздействие увеличивается, способствуя развитию водянистых пузырьков мозоли. Антиперспирант исправляет эту проблему, уменьшая потоотделение. Всего лишь нанесите его помимо подмышек на проблемные зоны ступней. Чтобы избежать белых пятен на носках, воспользуйтесь спреем или твердым дезодорантом.

Текст: Flytothesky.ru

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