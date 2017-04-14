Пауков люди немного побаиваются. Несмотря на то, что они маленькие, эти многоглазые существа с волосатыми ножками являются самыми настоящими хищниками, причем им даже не нужно охотиться – у них есть прекрасное оружие в виде паутины. Как только сеть растянута, жертва попадает в ловушку, а самому пауку для этого не приходится пошевелить ни единой ногой. Мы, люди, конечно, крупнее пауков, и мы им не по зубам, но как-то раз два европейских биолога задумались о том, что произойдет, если бы пауки могли съесть людей.

По мнению биологов Мартина Ниффелера и Клауса Бирхофера, вся популяция пауков на нашей планете потребляет от 400 до 800 млн. тонн добытой пищи в год, в то время как сами пауки все вместе весят около 25 млн. тонн.





Пауки встречаются повсюду. Они обитают в вашей спальне, в вашей ванной комнате, на кухне, в саду, не говоря уже о лесах и парках – там их просто несметное количество. Просто представьте себе: «Титаник» весил около 52.000 тонн. Это значит, что все пауки в мире весят как 479 Титаников.

Плотность популяции составляет 131 паук на 1 кв. метр, но в благоприятных условиях может достигать 1000 пауков на 1 кв. метр.





На Земле живут 45700 различных видов пауков и, за исключением Антарктиды и водных пространств, они встречаются буквально повсюду на суше. На самом деле их можно найти даже в пустыне и тундре.

Каждый день пауки съедают пищи массой до 10 % от их веса. Немного простой арифметики: чтобы съесть 90-килограммового человека потребуется 900 кг пауков.





В мире проживает более 7 млрд. человек, которые потребляют миллионы тонн еды каждый день. В 2005 году, согласно исследованию , глобальная биомасса взрослых людей составляла приблизительно 287 млн. тонн или 260 млрд. кг или 574 млрд. фунтов.

Таким образом, 287 млн. взрослых тонн людей фактически оставят минимум половину популяции пауков голодными к концу года!





Добавим к человечеству общий вес детей, который составит около 70 млн. тонн. И даже в сумме эта цифра все равно не дотягивает до 400-800 млн. тонн еды, которая нужна паукам ежегодно.

Возможно, мы должны считать себя счастливчиками, поскольку в природе пауки пока довольствуются различными насекомыми в качестве своей пищи!

Текст: Flytothesky.ru