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Пауки могли бы теоретически съесть всех людей на планете и все еще остаться голодными
15.04.2017 15:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пауков люди немного побаиваются. Несмотря на то, что они маленькие, эти многоглазые существа с волосатыми ножками являются самыми настоящими хищниками, причем им даже не нужно охотиться – у них есть прекрасное оружие в виде паутины. Как только сеть растянута, жертва попадает в ловушку, а самому пауку для этого не приходится пошевелить ни единой ногой. Мы, люди, конечно, крупнее пауков, и мы им не по зубам, но как-то раз два европейских биолога задумались о том, что произойдет, если бы пауки могли съесть людей.
По мнению биологов Мартина Ниффелера и Клауса Бирхофера, вся популяция пауков на нашей планете
Пауки встречаются повсюду. Они обитают в вашей спальне, в вашей ванной комнате, на кухне, в саду, не говоря уже о лесах и парках – там их просто несметное количество. Просто представьте себе: «Титаник» весил около 52.000 тонн. Это значит, что все пауки в мире весят как 479 Титаников.
Плотность популяции составляет 131 паук на 1 кв. метр, но в благоприятных условиях может достигать 1000 пауков на 1 кв. метр.
На Земле живут 45700 различных видов пауков и, за исключением Антарктиды и водных пространств, они встречаются буквально повсюду на суше. На самом деле их можно найти даже в пустыне и тундре.
Каждый день пауки съедают пищи массой до 10 % от их веса. Немного простой арифметики: чтобы съесть 90-килограммового человека потребуется 900 кг пауков.
В мире проживает более 7 млрд. человек, которые потребляют миллионы тонн еды каждый день. В 2005 году, согласно
Таким образом, 287 млн. взрослых тонн людей фактически оставят минимум половину популяции пауков голодными к концу года!
Добавим к человечеству общий вес детей, который составит около 70 млн. тонн. И даже в сумме эта цифра все равно не дотягивает до 400-800 млн. тонн еды, которая нужна паукам ежегодно.
Возможно, мы должны считать себя счастливчиками, поскольку в природе пауки пока довольствуются различными насекомыми в качестве своей пищи!
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Пауков люди немного побаиваются. Несмотря на то, что они маленькие, эти многоглазые существа с волосатыми ножками являются самыми настоящими хищниками, причем им...
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