Когда Джим Темплтон сделал несколько снимков своей 5-летней дочери, он не подозревал, как это взбудоражит СМИ. На одной из фотографий за спиной его дочки оказался… космонавт, хотя Темплтон мог поклясться, что рядом никого не было вообще. С тех пор возник целый ряд теорий, но тайна космонавта из залива Солуэй-Ферт до сих пор остается нераскрытой.

Во время семейного пикника в Бург Марш Джим Темплтон сделал три фото своей дочери Элизабет. На втором снимке из-за головы девочки виднелась фигура космонавта.





Это случилось летом 1964 года. 23 мая Джим Темплтон, британский пожарный из города Карлайл, выбрался на природу с женой Энни и дочкой Элизабет в Бург Марш рядом с заливом Солуэй-Ферт. На заболоченном поле никого не было кроме пары пожилых женщин, сидящих в машине вдалеке. Семейство Темплтон расположилось для пикника, и Джим три раза сфотографировал свою дочь. Когда они вернулись домой, Джим отдал фото на печать. На первый взгляд, все казалось нормальным, но когда мастер работал со снимками, он указал на то, что один из них был испорчен странной фигурой, стоящей за маленькой Элизабет.

Обнаружив фигуру космонавта на фото дочери, Джим Темплтон отнес снимок в полицию. Местные журналисты моментально растиражировали происшествие, и фото сразу же стало сенсацией.





Полиция посмотрела на снимок и заявила, что в нём нет ничего подозрительного, однако для газетчиков фото стало настоящей бомбой, и после публикаций Джима начали заваливать тысячами писем с различными идеями и гипотезами.

Вскоре Джима Темплтона посетили двое мужчин. Они заявили, что работают на правительство и попросили его отвезти их на то самое место. Несколько дней спустя в Южной Австралии сорвалось испытание ракеты из-за того, что на полигоне были зафиксированы посторонние, двое крупных людей, чьи фигуры были похожи на космонавта со снимка Джима.

По словам Джима, за сорок лет фото стало общественным достоянием: «Я получил неимоверное количество писем со всего мира с самыми разными гипотезами и предположениями, большинство из которых абсолютно бессмысленны». Когда же Джим отвел этих двух странных мужчин «из правительства» на заболоченное поле и объяснил им, что сам лично никакого космонавта там не видел, незнакомцы рассердились и поспешно уехали. А после провала запуска ракеты Blue Streak на австралийском испытательном полигоне Вумера из-за появления там неопознанных крупных мужчин специалисты увидели фото Джима в австралийской газете и стали утверждать, что эти крупные мужчины очень похожи на таинственного космонавта с его снимка.

Более прозаическая версия гласит, что фигура космонавта – это жена Джима Темплтона, случайно попавшая в кадр.





Джим не заметил Энни, попавшую в кадр, из-за слепого пятна в фотокамере Pentacon F SLR, что позволяло ему видеть только 70 % того, что захватывает объектив. На фото Энни стояла спиной к камере на заднем плане, фотография была переэкспонирована, в результате чего ее светло-голубое платье выглядело белым. Энни немного попала и в другие кадры Джима, где хорошо виден реальный цвет её платья.

Уфологи же упрямо утверждают, что это явный случай с «космонавтом». На нем белый скафандр и шлем с темным защитным стеклом.

Существует множество других теорий, связанных с этой фотографией, но ни одна из них подтверждения так и не нашла. Эксперты Kodak изучили фотографию и признали её подлинность, а компания Kodak даже предложила награду тому, кто даст ответ на эту загадку. Тем не менее, тайна так и осталась тайной.

Джим Темплтон, снявший эту фотографию, скончался 27 ноября 2011 года, но снимок его дочери все еще пользуется популярностью среди любителей мистики и всего сверхъестественного.

Текст: Flytothesky.ru

Еще один секрет:

Многие ведущие криптографы уже второе десятилетие бьются над этой загадкой, но до сих пор никто не добился успеха