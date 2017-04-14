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20 лучших фотографий недели

15.04.2017 16:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мир фотоискусства обширен и многогранен. Практически каждый аспект нашей жизни находит отражение в объективе фотографов: от величественных восходов и закатов солнца до свидетельств международных конфликтов. Ежедневно в социальных сетях публикуется огромное множество кадров. Мы постарались выбрать для вас самые удивительные.

Представляем нашу еженедельную рубрику «20 лучших фотографий»!20 лучших фотографий недели

1. Взгляд. Фотограф Alessio Albi

2. Счастье. Фотограф Jake Olson

3. Над лесом. Daniel Casson

4. Смирение. Фотограф Dmitry Ageev

5. Цвет весны. Фотограф Chris Hornung

6. Новый день. Фотограф Marat Safin

7. Сила природы. Фотограф Marko Korošec

8. Геометрия. Фотограф Olivier Rentsch

9. Мама и сын. Фотограф Christoph Ruhrmann

10. Кто здесь? Фотограф Raed Ammari

11. Аюттхая, Таиланд. Фотограф Silence-W

12. Рыбаки и море. Фотограф Jayanta Basu

13. Закат. Фотограф Nagam

14. В небо. Фотограф Stefanija Opalic

15. В ожидании чуда. Фотограф Alberto Suárez

16. Маскировка. Фотограф Dean Mason

17. Великолепие гор. Фотограф MA LA

18. Дуновение. Фотограф Gerhard Werz

19. На работе. Фотограф 约 简

20. Счастливчик. Фотограф Donald Pritchett

 
 
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