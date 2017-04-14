Умереть – это самое худшее, что может с человеком случиться. По крайней мере, мы так думаем. Хотя, возможно, хуже всего, когда вас принимают за мертвого со всеми вытекающими отсюда последствиями.





1. Подросток проснулся на собственных похоронах

Идея присутствовать на собственных похоронах довольно универсальная, особенно в фильмах, когда люди фальсифицируют смерть и устраивают поддельные похороны. К счастью, большинство из нас такого опыта не имели. Но 17-летний индийский подросток Кумар Маревад испытал это на себе. У него была сильная лихорадка после укуса собаки, и он перестал дышать. Семья Кумара подготовила его тело, уложила в гроб и отправилась на кремацию. Хорошо, что парень вовремя очнулся до того, как стать горсткой пепла.

2. Нейси Перес похоронили заживо, но умерла она после того, как её вызволили из могилы

Нейси Перес – беременная девушка из Гондураса внезапно упала замертво и перестала дышать. Семья похоронила Нейси и ее нерожденного ребенка, но на следующий день, когда мать девушки пришла к ней на могилу, она услышала звуки изнутри. Нейси выкопали, и она, казалось, была спасена! Но у судьбы были другие планы. Через несколько часов после освобождения она действительно скончалась и снова вернулась туда, откуда её недавно вызволили.

3. Джудит Джонсон отправили в морг, не заметив дыхания

Джудит Джонсон попала в больницу с тем, что она сочла несварением желудка, но вскоре отправилась оттуда прямиком в морг. К сожалению, то, что показалось ей несварением, было сердечным приступом, и реанимационные действия ей не помогли. Она была спасена работником морга, который обнаружил, что Джудит еще дышит. Бедняжка не умерла, но в результате катастрофически пострадала её психика. Могила так просто людей не отпускает.





4. Чудо Уолтера Уильямса

Уолтер Уильямс умер в 2014 году в возрасте 78 лет. Тело старика увезли в морг, но когда работник приступил к бальзамированию, Уолтер задышал. Семья сочла такое возвращение к жизни чудом. Однако у науки есть свое объяснение, называемое синдромом Лазаря, когда мертвый человек вдруг может снова ожить. Синдром этот является очень редким явлением, но внезапное воскрешение после зафиксированной смерти тоже возможно.





5. Элеанор Маркхем, которую чуть не похоронили заживо

Элеанор Маркхем было 22 года, когда она скончалась в 1894 году в Нью-Йорке. Стояла июльская жара, потому безутешная семья оплакала девушку и решила побыстрее её похоронить. Когда гроб несли на кладбище, изнутри послышались звуки. Крышку сняли, и далее последовал яростный диалог между ожившей мисс Маркхем и провожавшим её в последний путь лечащим врачом. Согласно публикации из местной газеты, их разговор звучал примерно так: «Боже мой! – истошно кричала мисс Маркхем. – Вы хороните меня заживо!» Ее врач хладнокровно ответил: «Тише-тише, с вами все в порядке. Это просто ошибка, которую легко исправить».





6. Одинокая Милдред Кларк

Жить одному не страшно. Страшно умереть в одиночестве и быть найденным соседями по характерному запаху. Так было с 86-летней Милдред Кларк, которую обнаружил арендодатель лежащей холодной и мертвой на полу. Старушку доставили в морг, где её тело ожидало своей очереди отправиться в похоронное бюро и затем на кладбище. В морге её замерзшие ноги начали подергиваться, а дежурный заметил, что покойница едва заметно дышит. Так старая и одинокая Милдред Кларк снова вернулась к жизни.





7. Сипхо Уильям Мдлетше по прозвищу «Зомби»

Как-то в Южной Африке скончался 24-летний юноша Сипхо Уильям Мдлетше. Он пролежал в морге два дня, а затем очнулся уже в металлической коробке и начал громко кричать. К счастью, парня спасли, и он сразу же побежал к своей семье и невесте. Однако девушка отвергла его, считая ожившего жениха самым настоящим зомби.





8. Элис Бланден, женщина, похороненная заживо ДВАЖДЫ

Элис Бланден была женщиной тучной и любила бренди, и в один прекрасный день 1675 года она умерла и была похоронена. Через несколько дней дети услышали звуки из могилы. Могилу раскопали, но Элис таки была мертва, хотя было видно, что она билась внутри и звала на помощь. Тело осмотрели и решили снова закопать до приезда судмедэксперта. Когда коронер наконец приехал и могилу вскрыли повторно, у Элис была разорвана одежда, а лицо окровавлено. Она была похоронена заживо во второй раз. Увы, но третьего шанса судьба ей не дала. Коронер окончательно признал её мертвой.





Текст: Flytothesky.ru

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