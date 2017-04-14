105-летие со дня рождения Ким Ир Сена

15 апреля царство отшельников празднует 105-летие товарища Ким Ир Сена, главного идеолога чучхе, основателя страны и просто великого вождя. В эту субботу в Пхеньяне прошел стандартно помпезный военный парад с огромным размахом. (фото: DAMIR SAGOLJ / REUTERS)





Как проходила подготовка к этому событию?

1. Северокорейский солдат шагает по дороге возле нового жилого комплекса в Пхеньяне после церемонии его открытия (13 апреля)





2. Военные в Мангёндэ (12 км от Пхеньяна), где родился Ким Ир Сен, накануне его 105-го дня рождения (14 апреля)





3. Люди подметают тротуар под надзором статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (12 апреля)





4. Турне детского Дворца культуры: танцевально-музыкальное шоу для показа иностранным журналистам на окраине Пхеньяна (14 апреля)





5. Работник метро стоит перед эскалаторами на станции, которую посетили иностранные журналисты (14 апреля)





6. Ким Чен Ын прибыл на торжественную церемонию открытия жилого комплекса в столице (13 апреля)





7. Мужчины в униформе рядами движутся между зданиями нового жилого комплекса (13 апреля)





8. Обязательная дань уважения статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (14 апреля)





9. Мужчина смотрит через запотевшее окно трамвая в дождливый день, центр Пхеньяна (14 апреля)





10. Люди выходят из метро, центр Пхеньяна (14 апреля)





11. Военные в Мангёндэ, на родине Ким Ир Сена (14 апреля)





12. Центр Пхеньяна, мужчина на велосипеде (14 апреля)





13. Экскурсовод перед военными в Мангёндэ (14 апреля)





14. Женщины в национальной одежде возле нового жилого комплекса (13 апреля)





15. Репетиция парада на главной площади Пхеньяна (12 апреля)





16. Мужской разговор, центр Пхеньяна (12 апреля)





17. Люди в автобусе, жилые новостройки в центре Пхеньяна (12 апреля)





18. Люди рассматривают обувь в магазине нового жилого комплекса (13 апреля)





19. Мужчины в кузове грузовика, центр Пхеньяна (11 апреля)





Текст: Flytothesky.ru