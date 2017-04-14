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Детский дом для летучих мышек

15.04.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Что может быть трогательнее крошечных летучих мышей-сироток, укутанных в детские одеяльца? Конечно же, целая ветеринарная клиника, переполненная такими укутанными маленькими летучими мышками! Австралийская Клиника летучих мышей, она же – Травматологический центр дикой природы, что находится в городе Голд-Кост на востоке Австралии, берет на себя заботу о детенышах летучих мышей, если матери тех умерли, а также лечит взрослых особей, страдающих от клещей и различных заболеваний, специфических для этого вида.Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Кстати, в детские одеяльца эти малыши завернуты не ради создания прелестного образа – осиротевшему детенышу летучей мыши остро не хватает теплоты объятий материнских крыльев, поэтому таких детенышей просто необходимо хорошенько закутывать.

Детский дом для летучих мышек

Если кто-либо из наших читателей ранее полагал, что летучие мыши – существа страшные или злые, мы надеемся, что эти фотографии и видео окажутся способными изменить подобное мнение. Ведь наверняка не просто так в Австралии существует еще одна специальная больница на северо-востоке страны для этих животных!

Детский дом для летучих мышек

Австралия является домом для почти 100 различных видов летучих мышей, около 25-30 из которых проживает в регионе, где и находится австралийская Клиника, предназначенная для ухода за ними.

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Детский дом для летучих мышек

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Что может быть трогательнее крошечных летучих мышей-сироток, укутанных в детские одеяльца? Конечно же, целая ветеринарная клиника, переполненная такими...

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