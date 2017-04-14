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Детский дом для летучих мышек
15.04.2017 19:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Что может быть трогательнее крошечных летучих мышей-сироток, укутанных в детские одеяльца? Конечно же, целая ветеринарная клиника, переполненная такими укутанными маленькими летучими мышками! Австралийская Клиника летучих мышей, она же –
Кстати, в детские одеяльца эти малыши завернуты не ради создания прелестного образа – осиротевшему детенышу летучей мыши остро не хватает теплоты объятий материнских крыльев, поэтому таких детенышей просто необходимо хорошенько закутывать.
Если кто-либо из наших читателей ранее полагал, что летучие мыши – существа страшные или злые, мы надеемся, что эти фотографии и видео окажутся способными изменить подобное мнение. Ведь наверняка не просто так в Австралии существует еще одна специальная больница на северо-востоке страны для этих животных!
Австралия является домом для почти 100 различных видов летучих мышей, около 25-30 из которых проживает в регионе, где и находится австралийская Клиника, предназначенная для ухода за ними.
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Что может быть трогательнее крошечных летучих мышей-сироток, укутанных в детские одеяльца? Конечно же, целая ветеринарная клиника, переполненная такими...
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