Что может быть трогательнее крошечных летучих мышей-сироток, укутанных в детские одеяльца? Конечно же, целая ветеринарная клиника, переполненная такими укутанными маленькими летучими мышками! Австралийская Клиника летучих мышей, она же – Травматологический центр дикой природы , что находится в городе Голд-Кост на востоке Австралии, берет на себя заботу о детенышах летучих мышей, если матери тех умерли, а также лечит взрослых особей, страдающих от клещей и различных заболеваний, специфических для этого вида.





Кстати, в детские одеяльца эти малыши завернуты не ради создания прелестного образа – осиротевшему детенышу летучей мыши остро не хватает теплоты объятий материнских крыльев, поэтому таких детенышей просто необходимо хорошенько закутывать.





Если кто-либо из наших читателей ранее полагал, что летучие мыши – существа страшные или злые, мы надеемся, что эти фотографии и видео окажутся способными изменить подобное мнение. Ведь наверняка не просто так в Австралии существует еще одна специальная больница на северо-востоке страны для этих животных!





Австралия является домом для почти 100 различных видов летучих мышей, около 25-30 из которых проживает в регионе, где и находится австралийская Клиника, предназначенная для ухода за ними.

































Текст: Flytothesky.ru