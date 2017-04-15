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Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад

16.04.2017 15:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы многое знаем о монархах, правителях и знаменитых личностях прошлого, но практически не имеем представления о среднестатистических людях тех веков, составлявших большинство населения. Недавно исследователи сделали шаг вперед в этом направлении, реконструировав по черепу лицо мужчины из Кембриджа, который умер 700 лет назад. Теперь мы можем увидеть, как выглядел обычный человек того времени и какой была его жизнь.

В 2010-2012 годах под зданием Школы богословия Колледжа Св. Иоанна при Кембриджском университете было обнаружено массовое захоронение, состоящее из 400 скелетов. Среди них был и скелет мужчины, получивший условное название «Контекст 958».

Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад

Скелеты, извлеченные из захоронения, относятся к периоду между 13 и 15 веками. Людей, скорее всего, хоронили от больницы Св. Иоанна Богослова, которая стояла напротив кладбища до 1511 года и была благотворительной организацией монахов-августинцев, опекавших бедняков. На самом кладбище жителей Кембриджа начали хоронить еще с 1195 года.

У «Контекста 958» был достаточно крепкий скелет, возможно, из-за его тяжелой трудовой жизни. Предположительно он являлся пациентом больницы Св. Иоанна, а на момент смерти ему было около 40 лет.

Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад

Исследователи полагают, что «Контекст 958» питался мясом и рыбой, а это означало, что он мог заниматься торговлей или иметь неплохую работу, поскольку такие продукты беднякам были не особо доступны. Вероятно, он занимался тяжелым физическим трудом, который объясняет его достаточно крепкий, но заметно изношенный скелет. Скорее всего, мужчина принадлежал к рабочему классу.

Жизнь у «Контекста 958» явно не была легкой, так как его зубная эмаль говорит о том, что в детстве и юности он страдал от болезней или голода.

Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад

К концу жизни «Контексту 958» пришлось переживать трудные времена, возможно, из-за болезни, отчего он и оказался в больнице. Также было установлено, что его зубная эмаль в детстве дважды переставала регенерировать тоже из-за болезни или голода. На затылке у мужчины были следы от тупой травмы, которая, впрочем, на момент смерти уже зажила. Необычная особенность его погребения заключается в том, что он был похоронен лицом вниз, что нехарактерно для средневекового периода.

Раскопки были частью проекта под названием «После чумы: здравоохранение и история средневекового Кембриджа», который изучал повседневную жизнь городских простолюдинов.

Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад

Профессор Кембриджского университета Джон Робб говорит, что большая часть исторических данных посвящена богатым людям и их жизни, а простолюдины и бедняки оказались не охвачены вниманием историков. Потому найденные скелеты – это уникальная возможность изучить быт простых горожан, «вернуть им их лица и увидеть за ними реальных людей со своими жизненными историями и опытом».

 Текст: Flytothesky.ru

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