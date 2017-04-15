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Какое слово вас лучше всего описывает?
16.04.2017 15:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каким человеком вас видят окружающие: мечтательным, страстным или мудрым? Наше внутреннее состояние способно притягивать похожих по духу людей и события. А каким словом можно описать вашу личность? Пройдите тест и узнайте!
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Каким человеком вас видят окружающие: мечтательным, страстным или мудрым? Наше внутреннее состояние способно притягивать похожих по духу людей и события. А каким...
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