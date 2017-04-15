Некоторые люди, кажется, уже рождаются со старой и мудрой душой, словно за их плечами накоплен массивный опыт нескольких прожитых жизней. Их поступки разумны и зрелы, а их мысли рациональны и глубоки. Если реинкарнация реальна, то, возможно, это и есть её проявления. Зачастую человек с такой душой предпочитает уединение, избегает толпы и несколько замкнут и задумчив. Ему нужно время для обдумываний, и он более избирателен в своем окружении. Насколько мудрой может быть ваша душа и что об этом говорит ваш зодиакальный знак?





1. Овен

Вы не тратите время на формулировку массы вопросов, и вы не чувствуете необходимости оправдывать собственное поведение. Ваше время бесценно, и у вас не хватает терпения на глупости. Для вас лучше и проще делать, а не разглагольствовать. Вы прямолинейны и бесхитростны, а потому по мелочам не размениваетесь, предпочитая активно действовать, следуя своему внутреннему голосу.

2. Телец

Вы не играете с эмоциями людей и не желаете надевать чужие маски. Вы считаете современные правила отношений чересчур искусственными и все время откровенно изумляетесь, отчего люди не могут просто быть честными и открытыми. Вы всегда озвучиваете всё четко и ясно, не заставляя собеседников теряться в догадках и расшифровывать чужие головоломки и ребусы.

3. Близнецы

Вы никогда добровольно не загоняете себя в рамки стрессовых ситуаций, и вы всегда заботитесь о том, с кем и как проводите свое время. Вы не имитируете деятельность и склонны общаться лишь с теми людьми, которым интересны вы и с которыми интересно вам. Вы знаете, что имитация занятости не равносильна производительности, и потому всегда придерживаетесь именно этой точки зрения.

4. Рак

Вы неустанно заботитесь о людях, даже о тех, пребывающих на самом дне. Вы отлично осознаете, что нереально быть постоянно счастливым, а безусловная любовь – это любовь, приемлющая все. Не всегда легко иметь дело со страдающим человеком, но вы понимаете, что боль, гнев и грусть – все это составляющие человеческого опыта, и когда кто-то проходит через темный период, вы все равно способны разглядеть его светлую сторону.

5. Лев

Вы очень преданный человек, и в этом нет лицемерия или поисков выгоды ситуации. Говорят, что это качество – признак мудрой души, ценящей надежность и верность как основу крепких отношений. Вы привязаны к своим близким и всегда будете рядом, особенно, когда им плохо. Вы подсознательно умеете ощутить их боль или беззвучный крик о помощи.

6. Дева

Вы мастерски умеете разрешать проблемы, даже самые безнадежные, поскольку уверены в том, что к любой из них запросто можно подступиться с другого бока. Вам даже не нужно думать «за пределами коробки», если ваша собственная привычная коробка отлично работает. У вас в арсенале целый запас инструментов и приемов, которые как отмычки подходят к наисложнейшим задачам.

7. Весы

Вы всегда знаете, что, как и когда посоветовать, и это очень ценно. Вы обладаете умением предлагать наилучшие решения и рекомендации, особенно в сугубо личных вопросах. У вас даже есть дар предвидения, когда вы можете безошибочно предугадать, что случится далее и как повлияют на это даваемые вами советы.

8. Скорпион

Вы глубоко осмысливаете все вещи и затем действуете, основательно и методично. Тщательный анализ ситуаций и объектов под разными углами – это часть вашего привычного мыслительного процесса, несмотря на всю вашу нетерпеливость. А еще вы абсолютно уверены в правильности принимаемых вами решений.

9. Стрелец

Вы помогаете людям пересмотреть многие вещи заново. Вы осознаете, каково это – быть человеком, и вы глубоко признательны мирозданию за собственную жизнь, за возможность этот мир познавать и открывать его другим. Вы знаете, что время наше здесь весьма ограничено и потому стремитесь увидеть и сделать по максимуму.

10. Козерог

Возраст для вас – это лишь ничего не значащая цифра, и вы получаете удовольствие и от общества пожилых людей, и от общества ровесников и даже детей. Вам нравится выслушивать истории прошлых времен, и вы

цените опыт стариков, которых безмерно уважаете. Вы и сами с нетерпением ждете, когда помудреете, хотя, конечно, стареть вам точно не хочется.

11. Водолей

Вы любите учиться, а возможность познавать себя, других людей и мир может сделать вас абсолютно довольным и счастливым. Вы смотрите на постоянный процесс обучения не как на пункт назначения, а как на долгий путь, помогающий вам развиваться как личность. Вас увлекают самые разнообразные сферы, потому вам редко становится скучно жить.

12. Рыбы

Вы понимаете важность умения отдавать и охотно делаете это без намерения что-либо получить взамен. Вы щедро всем делитесь, поскольку знаете, что отдавать материальные блага, в которых вы сейчас не особо нуждаетесь, – это наивысшее и наиценнейшее умение. Вы из тех, кто отдаст и свою последнюю рубашку, если кто-то в ней нуждается больше.

Текст: Flytothesky.ru