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Опасности онлайн-шопинга: 16 случаев, когда прислали не совсем то, что заказывал
16.04.2017 19:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Согласитесь, Интернет кардинально изменил наше отношение к процессу шопинга. Зачем ходить в магазин, когда товары могут быть доставлены в ближайшее время прямо к двери? Говорят, кстати, ваши покупки скоро будут приносить дроны за считанные секунды. Но погодите радоваться! В море интернет-шопинга вас подстерегают опасности. И если вы не склонны расстраиваться по мелочам, то некоторые покупки могут оказаться очень даже забавным приобретением.
Наконец-то похудела?
Кот явно ошибся с размером.
Купил коврик для комнаты. Размеры заранее не уточнял.
Когда топ сидит на коте лучше, чем на тебе.
Парень просто заказал майку на Amazon.
На пряжу для капюшона здесь точно не поскупились.
Мама купила для дочки леггинсы по дешевке.
Босс приобрел для офиса оптом 50 стульев со скидкой.
Промахнулся с ростом.
Очень сексапильное платье из Китая.
Скоро лето, а в саду нет шезлонгов.
Складные стульчики для новогодней вечеринки. Пять штук всего за 8 долларов.
Удачное приобретение – тумба под телевизор.
Очень уютная палатка. Видимо, для улитки.
Приобрела пижамку. Потом рассмотрела рисунки на ней.
Урок географии.
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Согласитесь, Интернет кардинально изменил наше отношение к процессу шопинга. Зачем ходить в магазин, когда товары могут быть доставлены в ближайшее время прямо к...
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