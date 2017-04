Согласитесь, Интернет кардинально изменил наше отношение к процессу шопинга. Зачем ходить в магазин, когда товары могут быть доставлены в ближайшее время прямо к двери? Говорят, кстати, ваши покупки скоро будут приносить дроны за считанные секунды. Но погодите радоваться! В море интернет-шопинга вас подстерегают опасности. И если вы не склонны расстраиваться по мелочам, то некоторые покупки могут оказаться очень даже забавным приобретением.

Наконец-то похудела?

Кот явно ошибся с размером.

Купил коврик для комнаты. Размеры заранее не уточнял.

Bought a rug online for my room & realised the importance of specifying the size of the product you’re selling pic.twitter.com/0DQuqRN96g — Adam Hess (@adamhess1) 10 июня 2016 г.

Когда топ сидит на коте лучше, чем на тебе.

Парень просто заказал майку на Amazon.

На пряжу для капюшона здесь точно не поскупились.

Мама купила для дочки леггинсы по дешевке.

my mom thought she ordered some cheap leggings for herself and this came in the mail LMAO im done with life pic.twitter.com/9ugBfqimcQ — lil veggiez Ⓥ (@pvnk_princess) 26 ноября 2015 г.

Босс приобрел для офиса оптом 50 стульев со скидкой.

Промахнулся с ростом.

Очень сексапильное платье из Китая.

Never again will I order a dress from China. Never again pic.twitter.com/v1cHZf2SUU — Samantha Tan (@SamGotThatTan) 2 мая 2014 г.

Скоро лето, а в саду нет шезлонгов.

How can my mum order deckchairs for the garden for her and my dad and this is what came dead pic.twitter.com/vrsojR0szy — ellie harford (@ellharfordxo) 8 июля 2015 г.

Складные стульчики для новогодней вечеринки. Пять штук всего за 8 долларов.

Удачное приобретение – тумба под телевизор.

My roomate ordered a TV stand off amazon…. This is what came pic.twitter.com/MpgJCL67G1 — brendablancarte (@brendablancart2) 18 августа 2015 г.

Очень уютная палатка. Видимо, для улитки.

Приобрела пижамку. Потом рассмотрела рисунки на ней.

Thought i brought the cutest little pj set from Ann Summers until i looked closer at the pattern pic.twitter.com/t6VOEXesYw — intoxicated ☠ (@fxck_chrissy) 22 сентября 2015 г.

Урок географии.

