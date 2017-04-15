﻿ Опасности онлайн-шопинга: 16 случаев, когда прислали не совсем то, что заказывал. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасности онлайн-шопинга: 16 случаев, когда прислали не совсем то, что заказывал

16.04.2017 19:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Согласитесь, Интернет кардинально изменил наше отношение к процессу шопинга. Зачем ходить в магазин, когда товары могут быть доставлены в ближайшее время прямо к двери? Говорят, кстати, ваши покупки скоро будут приносить дроны за считанные секунды. Но погодите радоваться! В море интернет-шопинга вас подстерегают опасности. И если вы не склонны расстраиваться по мелочам, то некоторые покупки могут оказаться очень даже забавным приобретением.Опасности онлайн-шопинга: 16 случаев, когда прислали не совсем то, что заказывал

Наконец-то похудела?

Кот явно ошибся с размером.

Купил коврик для комнаты. Размеры заранее не уточнял.

Когда топ сидит на коте лучше, чем на тебе.

Парень просто заказал майку на Amazon.

На пряжу для капюшона здесь точно не поскупились.

My dad bought a wool hoodie online and the proportions were a bit off

Мама купила для дочки леггинсы по дешевке.

Босс приобрел для офиса оптом 50 стульев со скидкой.

My boss bought 50 chairs in an online auction. It wasn’t until we went to pick them up that we realized it was at an elementary school.

Промахнулся с ростом.

Очень сексапильное платье из Китая.

Скоро лето, а в саду нет шезлонгов.

Складные стульчики для новогодней вечеринки. Пять штук всего за 8 долларов.

What are these? Chairs for ants?

Удачное приобретение – тумба под телевизор.

Очень уютная палатка. Видимо, для улитки.

3 years ago I unknowingly bought a 2 person child’s tent thinking it was adult sized…and i still took it to the festival

Приобрела пижамку. Потом рассмотрела рисунки на ней.

Урок географии.

Bought this shirt online, so far, I’ve been getting a lot of weird looks..

Текст: Flytothesky.ru

Вам также будет интересно:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласитесь, Интернет кардинально изменил наше отношение к процессу шопинга. Зачем ходить в магазин, когда товары могут быть доставлены в ближайшее время прямо к...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Ученые реконструировали лицо мужчины из Кембриджа, умершего 700 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика