На протяжении всей истории каноны красоты постоянно менялись. В наше время — это стройные модели 90-60-90, а вот живописцы прошлых столетий от Рубенса до Гогена находили красоту в телах женщин, которые не вписывались в какие-то определенные рамки. Работы этих мировых художников знают все. Но что если бы картины писались с девушек-моделей в наше время? Графический редактор Лорен Уэйд наглядно показала изменения, отредактировав картины в фотошопе.

Рождение Венеры, Сандро Боттичелли, 1486





«Даная», Тициан, 1544





«Большая одалиска», Жан Огюст Доминик Энгр, 1814





«La Toilette», Эдгар Дега, 1884–86





«Три грации», Рафаэль, 1504–1505





«Маха обнажённая», Франсиско Гойя, 1797–1800





«Обнаженная», Амедео Модильяни, 1917





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Текст: Flytothesky.ru