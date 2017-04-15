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Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

16.04.2017 19:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На протяжении всей истории каноны красоты постоянно менялись. В наше время — это стройные модели 90-60-90, а вот живописцы прошлых столетий от Рубенса до Гогена находили красоту в телах женщин, которые не вписывались в какие-то определенные рамки. Работы этих мировых художников знают все. Но что если бы картины писались с девушек-моделей в наше время? Графический редактор Лорен Уэйд наглядно показала изменения, отредактировав картины в фотошопе.Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

Рождение Венеры, Сандро Боттичелли, 1486

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«Даная», Тициан, 1544

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«Большая одалиска», Жан Огюст Доминик Энгр, 1814

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«La Toilette», Эдгар Дега, 1884–86

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«Три грации», Рафаэль, 1504–1505

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«Маха обнажённая», Франсиско Гойя, 1797–1800

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

«Обнаженная», Амедео Модильяни, 1917

Если бы известные картины писались с моделей нашего времени

Сайт: www.takepart.com

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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На протяжении всей истории каноны красоты постоянно менялись. В наше время — это стройные модели 90-60-90, а вот живописцы прошлых столетий от Рубенса до Гогена...

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