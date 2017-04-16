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Развенчиваем 5 самых популярных мифов о белке

17.04.2017 12:19 — Калейдоскоп | 21.by - Новости  
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О пользе белков не говорил, наверное, только ленивый. Да, протеин действительно помогает нарастить мышечную массу и похудеть. Но не все так просто, люди до сих пор верят в эти 5 мифов.

Миф №1: чем больше протеина, тем больше мышц

Тело неспособно восстанавливать или генерировать мышцы без полного комплекта незаменимых аминокислот, содержащихся в съедобных источниках белка. Но поедание белка самого по себе недостаточно для наращивания и поддержки мышечной массы. Для этого нужно еще как минимум тренироваться.

Миф №2: чем больше белка ты ешь, тем лучше

 Есть определенный предел того, сколько протеина тело может использовать. Для большинства людей это 25-30 г на каждый прием пищи, вто содержится примерно в 2 яйцах или в 100 г мяса.

Миф №3: белок нужно есть сразу после тренировки

Люди, участвующие в соревнованиях для Арнольдов Шварценеггеров, возможно, нуждаются в протеине каждые четыре часа, но большинству из нас для извлечения пользы из тренировок будет достаточно того белка, что мы получаем с пищей.

Недавнее исследование Journal of the International Society of Sports Nutrition показало, что поглощение протеина сразу после тренировки никак не влияет на рост мышц в сравнении с употреблением того же количества белка позже с пищей.

Миф №4: недостаток протеина провоцирует усталость

Чувство утомленности взаправду может быть сигналом недостатка белка в организме. Но это происходит лишь при условии, что ты отказывалась от белка очень долгое время, а не только в последние пару приемов пищи».

Миф №5: чем больше белка ты ешь, тем ниже твой вес

Белок может усиливать чувство сытости после приема пищи. Но в ограниченных масштабах. Если постоянно есть слишком много белка, можно даже поправиться.

Чтобы заглушать голод и поддерживать мышечную массу, заменяйте  потребляемые калории углеводов тем же количеством калорий белка, а не просто добавлять белок к тому, что ты съедаете.

Автор: Евгений Артемьев 

 
 
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О пользе белков не говорил, наверное, только ленивый.

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