Возможно, вы верите, что любовь, соединяющая людей, подчиняется определенной конфигурации звезд на небе? Увы, все гораздо прозаичнее: сначала действуют факторы-магниты, притягивающие людей, а затем уже в действие вступает «клей», удерживающий их вместе. Почему мужчина выбирает ту самую конкретную женщину? Ответ, наверное, не может быть односложным: а точнее, мужчины выбирают именно «своих» женщин по совокупности причин. Какими же эти причины могут быть?





1. Сексуальная совместимость

Да, мужчина выбирает ту, одну-единственную женщину, поскольку она отвечает его сексуальным критериям: ему нравится, как она целуется, двигается, и как себя выражает. Но самое интересное, что острое сексуальное влечение для окончательного выбора не является основным приоритетом. И если мужчине приходится выбирать между двумя (тремя и более) женщинами, которые его привлекают, он остановится на той, кто более совместим с ним и по другим параметрам.

2. Чувственная совместимость

Мужчины менее эмоционально выразительны, так сказать, нежели женщины, потому для их комфорта вполне удобна связь со своей партнершей путем физических прикосновений. Мужчина выбирает «свою» женщину потому, что он чувствует её совместимость с ним в плане чувственности. То есть она прикасается к нему с той частотой, которая ему необходима. Например, если вы возьмете двух женщин с практически одинаковым набором качеств, мужчина выберет более тактильно нежную, так как он воспринимает ее более теплой, мягкой и заботливой.

3. Совместимость социальных групп

Один из главных факторов, определяющих выбор мужчины, – это еще и совместимость с его социальной группой. Поскольку у большинства мужчин есть своя семья в виде родителей и остальных ближайших родственников, с которыми они встречаются на регулярных семейных ужинах, то каждому из них нужна та женщина, которая практически безупречно войдет в этот коллектив. Имидж важен, поэтому выбранную партнершу хочется с гордостью представить и семье, и друзьям, и коллегам. Здесь рецепт прост: она должна вписаться в его «клан».

4. Жизненные ценности: семья

Пожалуй, самая важная жизненная ценность у мужчины – это его представление о семье. Человек, которому неинтересен традиционный семейный образ жизни, выберет партнершу, которая не скрывает, что не хочет следовать устоявшимся традициям. Мужчина, желающий получить традиционный пакет «брак-дети», выберет ту, которая тоже стремится именно к этой цели. Тем не менее, жизненные ценности мужчины при выборе партнерши далеко не всегда ограничиваются лишь браком или деторождением.

5. Жизненные ценности: социабельность

Уровень социабельности партнеров важен. Иными словами, напряженность в отношениях и несовместимость могут быть обусловлены тем, насколько каждый партнер любит выходить в свет, включая бары, рестораны, вечеринки, гости и прочие мероприятия. Мужчины-домоседы наверняка отдадут предпочтение такой же домашней женщине, а светские львы будут подыскивать себе, соответственно, светских львиц.

6. Жизненные ценности: степень свободы

Еще одна жизненная ценность, которая важна для мужчины (и она тоже определяет его выбор), будет связана с той свободой, которую женщина ему предоставит. Хорошим индикатором для этого являются поездки и путешествия. Мужчина, любящий самостоятельные поездки или времяпровождение с друзьями (будь то охота, мальчишник или паломнический тур), выберет женщину, позволяющую ему эту свободу и понимающую его. Мужчина, ищущий себе друга, напарника и компаньона, отдаст предпочтение женщине, которая будет всегда рядом, а не станет убегать к подругам на девичник.

Резюме:

Когда вы находитесь в трудных поисках своей половины, имейте в виду, что эти факторы таки работают. Мужчина, осознанно или подсознательно, ищет себе партнершу, наилучшим образом подходящую по всем вышеописанным критериям. Хотя это может выглядеть не столь романтичным, как любовь на киноэкране, тем не менее, это облегчает ваши старания найти «своего» человека.

Текст: Flytothesky.ru

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