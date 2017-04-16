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Только люди с безупречной памятью пройдут этот тест!
17.04.2017 12:52 — Калейдоскоп | Flytothesky
Память человека зависит от умственных способностей, мыслительного процесса и концентрации внимания. Развить память не так просто, как кажется. Ведь наш мозг всегда концентрируется на самых главных деталях, не принимая во внимание мелочи. Есть долговременная и кратковременная память. Первая — это непосредственно память человека, которой он обладает на протяжении всей жизни. А вот вторая образуется с помощью наших чувств и восприятия. Проверьте свою память!
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Память человека зависит от умственных способностей, мыслительного процесса и концентрации внимания. Развить память не так просто, как кажется. Ведь наш мозг...
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