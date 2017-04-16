Память человека зависит от умственных способностей, мыслительного процесса и концентрации внимания. Развить память не так просто, как кажется. Ведь наш мозг всегда концентрируется на самых главных деталях, не принимая во внимание мелочи. Есть долговременная и кратковременная память. Первая — это непосредственно память человека, которой он обладает на протяжении всей жизни. А вот вторая образуется с помощью наших чувств и восприятия. Проверьте свою память!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Только люди с безупречной памятью пройдут этот тест! Память человека зависит от умственных способностей, мыслительного процесса и концентрации внимания. Развить память не так просто, как кажется. Ведь наш мозг...