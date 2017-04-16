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Вопросы, которые спасут любовь
17.04.2017 16:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все возникающие в совместной жизни проблемы нужно не зарывать глубоко в себя, а решать сообща. Всего 5 вопросов, которые вы будете периодически задавать партнеру, помогут сохранить отношения на долгие годы.
«Могу ли я сделать нашу совместную жизнь еще лучше?»
Этот вопрос побудит любимого человека рассказать о его желаниях. Возможно, он всего лишь хочет блинчики по субботним утрам. Или она не отказалась бы от помощи по дому. Аккуратно интересуясь тайными желаниями партнера и время от времени удовлетворяя его просьбы, можно еще больше укрепить существующие отношения.
«Сделал ли я что-либо неприятное?»
Когда проблемы копятся, а претензии не выходят наружу, может наступить момент, когда эмоции возьмут верх, и партнер выскажет все, что держал в себе долгое время. Лучше всего обсуждать негативные моменты по мере их появления, а не закрывать глаза на то, что не нравится. Обсудив сложившуюся ситуацию, выслушав и простив друг друга, можно быть уверенными, что конфликт никогда не разрастется до вселенских масштабов.
«Нравятся ли тебе наши интимные отношения?»
Тема секса вызывает у некоторых пар смущение. Проблемы в интимном плане напрямую влияют на развитие отношений, поэтому о них можно и нужно говорить.
«Чем я могу тебе помочь?»
Любящие друг друга люди проходят через все радости и невзгоды вместе. Поэтому не стесняйтесь интересоваться, что происходит в жизни партнера, и всегда делитесь с ним своими личными переживаниями. Вдвоем проще находить выход из любой ситуации, да и взаимная поддержка вселяет веру в собственные силы. Будучи уверенными друг в друге, партнеры будут счастливы.
«Мы достаточно близки?»
Не бывает одинаковых дней. Возможно, именно сейчас вам нужно сконцентрироваться на решении рабочих задач, и вы вынуждены на некоторое время оставить любимого человека без внимания. Или наоборот: трудовая неделя была настолько изматывающей, что партнеру очень нужны объятия и теплые слова.
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Все возникающие в совместной жизни проблемы нужно не зарывать глубоко в себя, а решать сообща. Всего 5 вопросов, которые вы будете периодически задавать партнеру,...
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