Все возникающие в совместной жизни проблемы нужно не зарывать глубоко в себя, а решать сообща. Всего 5 вопросов, которые вы будете периодически задавать партнеру, помогут сохранить отношения на долгие годы.





«Могу ли я сделать нашу совместную жизнь еще лучше?»

Этот вопрос побудит любимого человека рассказать о его желаниях. Возможно, он всего лишь хочет блинчики по субботним утрам. Или она не отказалась бы от помощи по дому. Аккуратно интересуясь тайными желаниями партнера и время от времени удовлетворяя его просьбы, можно еще больше укрепить существующие отношения.

«Сделал ли я что-либо неприятное?»

Когда проблемы копятся, а претензии не выходят наружу, может наступить момент, когда эмоции возьмут верх, и партнер выскажет все, что держал в себе долгое время. Лучше всего обсуждать негативные моменты по мере их появления, а не закрывать глаза на то, что не нравится. Обсудив сложившуюся ситуацию, выслушав и простив друг друга, можно быть уверенными, что конфликт никогда не разрастется до вселенских масштабов.

«Нравятся ли тебе наши интимные отношения?»

Тема секса вызывает у некоторых пар смущение. Проблемы в интимном плане напрямую влияют на развитие отношений, поэтому о них можно и нужно говорить.

Разговоры о сексе поднимут ваши чувства на более высокий уровень. Если ваш любимый человек стесняется подобных тем, попробуйте начать обсуждение этих вопросов деликатнее.

«Чем я могу тебе помочь?»

Любящие друг друга люди проходят через все радости и невзгоды вместе. Поэтому не стесняйтесь интересоваться, что происходит в жизни партнера, и всегда делитесь с ним своими личными переживаниями. Вдвоем проще находить выход из любой ситуации, да и взаимная поддержка вселяет веру в собственные силы. Будучи уверенными друг в друге, партнеры будут счастливы.

«Мы достаточно близки?»

Не бывает одинаковых дней. Возможно, именно сейчас вам нужно сконцентрироваться на решении рабочих задач, и вы вынуждены на некоторое время оставить любимого человека без внимания. Или наоборот: трудовая неделя была настолько изматывающей, что партнеру очень нужны объятия и теплые слова.

Поддерживайте друг друга и интересуйтесь эмоциональным состоянием своей половинки — отношения от этого станут более доверительными и глубокими.

Текст: Flytothesky.ru