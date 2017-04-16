Наверное, стоит поблагодарить высшие силы за то, что мы родились именно в наше время и можем не бояться быть случайно затоптанными или съеденными гигантскими существами. Посмотрите на окаменелые останки некоторых из самых хищных и смертоносных представителей фауны, которые когда-то жили на нашей планете. Они дают нам представление о том, как было опасно жить и как сложно выживать современникам этих животных.

1. Стенеозаурус болленсис





Его название означает «узкая ящерица», и он был крокодилом юрского периода с длинным узким телом, мощным хвостом, маленькими передними лапами, тонкими острыми зубами и длинной мордой, что позволяло ему быстро плавать. Хорошо сохранившиеся останки стенеозаурусов были найдены в Европе и Марокко.

2. Останки гигантского морского червя





В испанском национальном парке Кабанерос были найдены окаменелые следы гигантских морских червей возрастом в 475 млн. лет. Черви предположительно жили в подводных горизонтальных галереях длиной 5 метров и диаметром 15-20 см. До этого аналогичные останки червей были обнаружены в Девоне (Англия), но они были гораздо моложе – всего каких-то 200 млн. лет.

3. Сью – один из крупнейших и наиболее полных образцов тиранозавра рекса





«Сью» – это прозвище, данное экземпляру FMNH PR 2081, самому крупному и наиболее хорошо сохранившемуся образцу Ти-рекса. Его длина 12,3 м, высота 4 м (в районе бедер), а ориентировочный вес – более 6,4 тонн, когда он еще ходил по планете во плоти. Останки Сью лежали в земле около 67 млн. лет, пока не встретились с человечеством. Теперь они находятся в Музее естественной истории в Чикаго.

4. Скелет и панцирь глиптодона





Глиптодон был одним из самых внушительных млекопитающих доисторических времен. Представьте себе броненосца с массивным, круглым и прочным панцирем, короткими черепашьими ногами и маленькой головой на короткой шее. Фактически глиптодон был неуязвим. Его полный скелет и панцирь можно увидеть в берлинском музее естествознания.

5. Коричневые перья динозавра, сохранившиеся в янтаре





Представьте себе динозавра с кокетливыми перышками. Однако среди находок в Альберте (Канада) были именно динозавровые перья возрастом 70-85 млн. лет, застывшие в янтаре. Аналогичные перья были найдены и в Китае, но более примитивные и нитевидные, больше схожие на волосы. По словам исследователей, «если бы вы перенеслись на 80 млн. лет назад на запад Северной Америки, то увидели бы множество оперенных животных».

6. Дунклеостей





Ученые часто называют Dunkleosteus terrelli «первым царем зверей». Это морское существо, у которого броней покрыта была даже голова. Дунклеостей считался одной из самых мощных доисторических рыб, а своими зубами (точнее, костными резцами) он мог перекусить акулу на две части. Жил он 400 млн. лет назад, и фактически этот вид тогда доминировал в водных экосистемах.

7. Архелон





Архелон (Archelon Ischyros) – это крупнейшая морская черепаха. Архелоны двигались медленно и редко глубоко погружались за исключением случаев зимовки на морском дне. Первый найденный экземпляр архелона датируется меловым периодом (80,5 млн. лет назад), а его масса превышала 2200 кг. Кроме того, судя по её огромным ластам, черепаха была недурственным пловцом.

8. Трилобиты





Трилобиты – ископаемая группа вымерших морских членистоногих; эти существа окончательно исчезли около 250 млн. лет назад. Основной интересной особенностью, которая привлекла внимание исследователей, палеонтологов и палеобиологов, является эволюционное развитие этих животных, благодаря которому они постепенно наращивали сегменты задней части своего туловища.

9. Хазмозавр





Палеонтологи обнаружили в Канаде очень редкие окаменелые останки детеныша носорогоподобного динозавра. Ему было около трех лет, а длина тела составляла 1,5 м. Удивительно, но даже после утопления (причина его гибели) животное отлично сохранилось в водной среде, чтобы спустя миллионы лет быть найденным учеными Университета Альберты.

10. Когти теризинозавра





Теризинозавр принадлежал к роду динозавров-тероподов крупного размера. Окаменелости этого вида были впервые обнаружены в 1948 году в Монголии совместной советско-монгольской экспедицией и первоначально считались принадлежащими черепахообразным рептилиям. Скорее всего, у теринозавра был маленький череп на длинной шее, тяжелое и широкое туловище, а ходил он на двух задних конечностях. Его передние конечности с гигантскими когтями предположительно достигали длины до 2-3 м, а сами когти были около 1 м.

Текст: Flytothesky.ru