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Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками

17.04.2017 17:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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После того как почти полвека лет назад крыша церкви Св. Георгия в чешской деревушке Лукова обвалилась во время похорон, люди стали её сторониться. Жители деревни были убеждены, что церковь проклята, и предпочитали проводить службы в другом месте.

В результате художнику Якубу Хадраве было поручено реставрировать строение, чтобы привлечь посетителей и туристов в эту старую и заброшенную церковь 14 века. Это была не самая простая задача, но Хадрава с ней справился: он «поселил» в церкви привидений.

Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками

Он сделал из гипса призраков, одетых в белые одеяния, и набросил на их головы капюшоны, скрыв лица. Летом 2014 года гипсовые фигуры рассадили по скамьям и поставили посреди прохода. С тех пор церковь стала знаменитостью среди туристов, которые стекались сюда даже из таких удаленных мест, как Бразилия и Австралия, чтобы взглянуть на то, как привидения посещают богослужения. Эти туристы, в свою очередь, принесли в местную казну достаточно денег, чтобы церковь Св. Георгия была полностью восстановлена и укреплена.

Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками

Сам Якуб Хадрава сказал, что призраки – это духи судетских немцев, живших в деревне до Второй мировой войны, которые каждое воскресенье приходили сюда молиться. По его словам, он «хотел сделать церковь интересной для посетителей и попытаться собрать деньги на ремонтные работы… Я надеюсь показать всему миру, что у этого места было свое прошлое, и это была обычная повседневная жизнь, но судьба способна оказывать на неё огромное влияние».

Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками
Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками

Церковь Св. Георгия была построена в 1352 году, и её внешний вид с тех пор практически не изменился. Деньги, сумма которых продолжает увеличиваться из-за большого наплыва туристов, наконец позволят церкви восстановить свое утраченное великолепие.Чешская церковь 14 века с вполне реальными призраками

Текст: Flytothesky.ru

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После того как почти полвека лет назад крыша церкви Св. Георгия в чешской деревушке Лукова обвалилась во время похорон, люди стали её сторониться. Жители деревни...

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