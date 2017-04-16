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Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

17.04.2017 16:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сумитеру Танигучи – один из счастливчиков, выживших после бомбардировки Нагасаки. Он родился в 1929 году, и 9 августа 1945 года ему было всего 16. Прошло более 70 лет с того времени, но ужасные воспоминания по-прежнему мучают Танигучи даже сегодня.

Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

Тело Танигучи было покрыто ужасающими ранами, которые ноют и болят по сей день, хотя его жена регулярно мажет шрамы кремом. Эти шрамы почти повсеместно на хрупком и худом теле старого японца – в некоторых местах видны впадины, а на его груди заметная опухоль. Остатки трех его ребер, теперь полусгнивших, давят ему на легкие, затрудняя дыхание. И хотя минуло уже более семи десятилетий, Танигучи так и не может полностью разогнуть левую руку.

Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

В тот августовский день, когда на Нагасаки упала бомба под кодовым названием «Толстяк», Танигучи находился чуть менее чем в 2 км от эпицентра. Взрывной волной его сбросило с велосипеда. Танигучи говорит, что он провел следующие три дня в полном оцепенении и дезориентированном состоянии, а его кожа свисала со спины и плеч лохмотьями.

Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

Почти два года подросток пролежал на животе, то теряя сознания, то снова выплывая в реальность, пока заживали его травмированные кости и сгоревшая спина. Из того времени Танигучи смутно помнит, как медсестры постоянно спрашивали друг друга, дышит ли он. Его состояние было критическим, и тот факт, что он выжил, – самое настоящее чудо.

Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

Сегодня Сумитеру Танигучи возглавляет группу людей, выживших в Нагасаки, и активно выступает против распространения ядерного оружия, хотя его возраст уже не позволяет ему быть столь активным, как ранее. Он убежден, что никто и никогда не должен страдать от боли, которую несет ядерное оружие: «Я хочу, чтобы оно было уничтожено», – говорит японец.Как сейчас выглядит человек, который выживший после бомбардировки Нагасаки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Сумитеру Танигучи – один из счастливчиков, выживших после бомбардировки Нагасаки. Он родился в 1929 году, и 9 августа 1945 года ему было всего 16. Прошло более 70 лет с...

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