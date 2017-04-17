Если вы решили сделать свой рацион питания диетическим и просто здоровым, не забывайте о тех продуктах, которые способны свести на нет любую диету и всячески поспособствовать появлению столь ненавистных лишних килограммов. Кстати, не думайте, что эти злейшие враги вашей фигуры и вашего здоровья содержатся только лишь в жирной пище. Увы, но они способны прятаться и в самых привычных и безобидных на вид продуктах, так что будьте всегда начеку.

1. Цельное молоко





Кальций – вещь нужная и, несомненно, полезная, потому без молочных продуктов вам точно не обойтись. Главное, держитесь подальше от цельного молока, потому что оно содержит чересчур много жира. Замените его обезжиренным вариантом или попробуйте миндальное или соевое молоко.

2. Белый хлеб





Белый свежий хлеб – это вкусно, но на самом деле его пищевая ценность стремится к нулю, и ещё он содержит так называемые «плохие» углеводы. Кроме того, организм воспринимает этот хлеб как сахар, что никак не принесёт вам хоть какую-то пользу.

3. Переработанное мясо и полуфабрикаты





Когда вы придерживаетесь какой-либо диеты и пищевых ограничений, ваш выбор пищи заметно сужается, а потому вы можете быть введены в заблуждение магазинными полуфабрикатами из нежирной индейки или курицы, считая их достаточно приемлемой альтернативой. Помните, что любые обработанные мясопродукты здоровыми не являются.

4. Фруктовые соки





Все соки из супермаркета вряд ли можно считать здоровыми напитками. Даже если вы найдёте сок не из концентрата, без добавок или убойной дозы сахара, не покупайте его! Лучшим питьём является вода. В крайнем случае, можно приготовить сок самостоятельно у себя дома или просто съесть свежие фрукты.

5. Сахаросодержащие каши





Большинство из нас думают, что овсянка (овсяные хлопья) – это лучший диетический выбор и идеальный перекус. Однако сахаросодержащие каши (особенно порционные и пакетированные) никак не могут претендовать на название здорового продукта.

6. Картофель





Картофель – продукт не для худеющих людей. Хуже жареной на сале (масле) картошки могут только быть чипсы. Конечно, совсем отказываться от картошки не нужно, просто её отварной или печёный вариант, а также картофельное пюре намного здоровее, чем картофель фри.

7. Фаст-фуд





Забудьте о фаст-фуде и других нездоровых продуктах с нулевой питательной ценностью. Если вам уж очень хочется перекусить, то носите с собой орешки или фрукты, чтобы избежать соблазна подкрепиться в дешёвом кафе.

8. Газированная сладкая вода





Поклонникам сладкой газировки, скорее всего, неведомо, сколько сахара в ней содержится. А его там не просто много, а чрезвычайно и неприлично много! Как и в случае с соками, замените газировку простой питьевой водой.

9. Сливочное масло





Сливочное (а также арахисовое) масло запросто может вызвать увеличение веса, особенно если вы любите, скажем, щедро мазать его на кусок белого хлеба и запивать цельным молоком. Конечно, белок – это очень хорошо, но потребление масла нужно существенно уменьшить.

10. Растительное масло





С одной стороны, растительное масло полезно, а с другой стороны количество жиров в нём зашкаливает. А ещё растительное масло часто подвергается немилосердной обработке, в которой теряет свои полезные качества и превращается просто в источник жиров. Лучше замените его оливковым или более редким деликатесом – маслом канолы.

Текст: Flytothesky.ru

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