Проблемы в отношениях между дочерью и мамой редко выносятся на суд общественности. Повзрослевшая девушка стыдливо несет этот груз на протяжении всей жизни и боится нарушить негласное правило о стакане воды для старенькой матери.

Чаще всего люди с удовольствием делятся подробностями поведения нерадивого отца и стыдятся раскрыться, если дело касается мамы. Женщина показывается героиней хотя бы потому, что смогла выносить ребенка и родить, поэтому любые мысли о ее несовершенстве кажутся фантастическими. Удивительно, но нелюбимых дочерей в мире гораздо больше, чем вам могло показаться.





Культ матерей настолько распространен на постсоветском пространстве, что попытки детей указать на родительские ошибки и несовершенства заканчиваются словами: «Мама знает лучше!» или «Маму нельзя критиковать!».

Так называемые «яжематери» — особая категория женщин, применяющих в отношении детей травмирующие методы воспитания, которые могут аукнуться в будущем поломанными жизнями дочерей. Можно выделить 4 типа таких мам.

1. Излишне заботливая.

Самый распространенный тип женщин. С виду такое поведение кажется абсолютно безвредным. Однако в погоне за созданием идеального детского мира внутри семьи тревожные и маниакально заботливые матери забывают о том, что рано или поздно придет время отпускать дочь в свободное плавание.

Воспитанная подобным образом девушка не может самостоятельно принимать решения и обращается к маме за советами по любому поводу. Супруг вынужден жить по сценарию тещи, да и выбирает его, как правило, сама теща. Имена детям даются также при одобрении любимой мамы.

Мамина дочка не способна понять, чего хочет, и не может осознавать свои потребности. Она убеждена, что без посторонней помощи справиться с какими-либо трудностями не получится.

2. Агрессивная.

Агрессивная мама либо всячески показывает свое недовольство ребенком, либо полностью его игнорирует. Такие женщины обычно не пренебрегают физическими наказаниями. Возможно, родители воспитывали ее точно так же.

Женщина-агрессор считает, что она сделала все, что смогла — родила, и теперь ничего своей дочери не должна. Мать старается воспитать в ребенке чувство долга и пытается научить тому, каким образом возвращать полученное «добро».

Дочерям агрессивных мам трудно строить отношения с посторонними людьми. Не увидев тепла и ласки в детстве, они сторонятся близости с мужчинами, ожидая обмана, предательства и наказаний. Возможно развитие событий по двум сценариям. Либо девушка будет находить людей, в обществе которых она снова сможет оказаться в роли жертвы, либо ее собственные дети, супруг и знакомые будут получать постоянные порции агрессии, которым в детстве научила мама.

3. Идеальная.

Она все время недовольная и требовательная. Дети должны беспрекословно выполнять все, что говорит мать. Главное чувство, которое она проявляет в отношении с ребенком — это жесткость.

Взрослая дочь будет страдать от неуверенности в себе, предъявляя завышенные требования ко всему, что ее окружает. Стараясь стремиться к идеалу, она никогда не испытает чувство удовлетворения тем, что делает. А еще будет ждать и требовать от окружающих подобного рвения. Если что-то пошло не так и нужная высота не достигнута, некоторые повзрослевшие дети «ломаются» и считают себя неудачниками всю жизнь.

4. Соперница.

Такая мама не реализовалась в молодости, поэтому возможности дочери устроить свою жизнь в соответствии с собственными желаниями — повод для зависти.

Повзрослевшая дочь может жить по принципу «не высовывайся» и оставаться серой мышью в обществе других людей. Она будет скрывать свою красоту, эрудированность, сексуальность, потому что в детстве проявления собственного «я» вызывали у мамы недовольство и раздражение. Чувство неполноценности — то, что преследует воспитанных таким образом девушек.

Текст: Flytothesky.ru

Вам будет интересно почитать:

Ошибки родителей, которые сказываются на взрослой жизни детей