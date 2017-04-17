Представьте себе, но на «Титанике» в реальности разыгралась сердечная драма между двумя пассажирами, точь-в-точь как между Джеком и Розой в фильме Джеймса Кэмерона. Вероятно, роман киношных героев казался вам слишком надуманным и похожим на фантастическую сказку, но в 1912 году на борту обреченного корабля произошло абсолютно то же самое.

Двумя влюбленными были Эмилио Порталуппи, итальянский каменщик, путешествовавший вторым классом, и Мадлен Астор, одна из самых именитых и известных пассажирок «Титаника» (ее персонаж также показан в фильме). Интересно, что Порталуппи был на борту корабля в качестве гостя семейства Асторов.





Итак, Эмилио Порталуппи был очень одаренным каменщиком, который работал над внешним видом здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Посетив свою семью в Италии, Порталуппи должен был вернуться в Нью-Гемпшир на «Oceanic II», другом корабле компании White Star. Однако он получил телеграмму от Асторов, которые просили его присоединиться к ним в качестве гостя на борту «Титаника», поскольку те хотели, чтобы Порталуппи сделал для их виллы в Ньюпорте статуи. Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, итальянский каменщик ужинал с пассажирами первого класса, что так похоже на сцену в ресторане из фильма.





Отношения между Эмилио и замужней Мадлен Астор переросли в нечто большее, нежели просто знакомство. Что привлекло молодую даму и жену миллионера в простом каменщике, неизвестно. Возможно, Эмилио был чертовски обаятелен, почти как юный Ди Каприо, хотя на момент кораблекрушения ему уже было за тридцать. Кстати, когда Мадлен после гибели «Титаника» родила ребенка, родственники её мужа очень сомневались в отцовстве полковника Астора.

Порталуппи выжил в кораблекрушении, была спасена и Мадлен Астор, а вот её мужу не повезло. Почему выжил каменщик, окутано тайной, а сам он в конце жизни рассказывал разные версии своего спасения. После «Титаника» Порталуппи сражался за Италию в Первой мировой войне, и пока он был молод, то предпочитал молчать о том, что происходило на борту океанского лайнера. Однако в последние годы жизни Порталуппи вернулся в Италию и стал очень словоохотливым, а потому интересным журналистам.

Эмилио Порталуппи умер в 1974 году, дожив до 93 лет, а его воспоминания о «Титанике» были отражены в документальном фильме «Итальянцы на Титанике».

Мадлен Астор снова вышла замуж в период Первой мировой войны. Она скончалась в 1940 году, когда ей было 47 лет.

Текст: Flytothesky.ru

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