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Какова калорийность человеческого тела и почему люди ели людей
18.04.2017 08:51 — Калейдоскоп | 21.by - Новости
Археолог Джеймс Коул рассчитал полную калорийность человеческого тела и выдвинул предположение, что наши предки ели друг друга не от голода, а в качестве социального наказания, сообщает BBC.com.
По грубым оценкам, калорийность человеческого тела (не считая внутренние органы) – 32.000 калорий.
Этого калоража хватило бы, чтобы накормить две футбольные команды неандертальцев. Но, не смотря на свою энергетическую ценность, человеческое тело «поймать» сложнее, чем кабана или корову.
В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, Джеймс Коул пишет: «На питательном уровне, как и ожидалось, гоминины содержат достаточное количество калорий по сравнению с животными с такой же массой тела. Однако по сравнению с крупными животными, которых наши предки тоже ели, калорийность мяса гоминин значительно меньше». Учитывая то, что в некоторых популяциях каннибализма практически не было, Коул выдвигает предположение, что мотивами каннибалистических эпизодов служили социальные разногласия.
Охота на людей не имела особого смысла, если существовала возможность охотиться на более доступных и крупных животных, считает археолог.
«Следует подвергнуть сомнению актуальность теории об охоте и употреблении в пищу человеческого мяса строго по причине его питательности», – отмечает Джеймс Коул с надеждой, что результаты его исследований будут использоваться другими учеными при интерпретации каннибалистических эпизодов прошлого.
Используя данные о химическом составе человеческого тела, Джеймс Коул подсчитал, что калорийность человеческого тела, включая мышцы, внутренние органы, кости и кожу, составляет около 144.000 Ккал.
Больше всего калорий содержит жировая ткань – 50.000 Ккал. Из печени можно получить 2600 калорий – дневную норму потребления для взрослого мужчины.
О том, может ли приготовление человеческой плоти изменить ее калорийность и какова она на вкус, исследователь в своей работе не написал.
Автор: Евгений Артемьев
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Археолог Джеймс Коул рассчитал полную калорийность человеческого тела и выдвинул предположение, что наши предки ели друг друга не от голода, а в качестве социального наказания, сообщает BBC.com.
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