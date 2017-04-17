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Лучшие роли Георгия Вицина
18.04.2017 14:07 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Чувствительный, интеллигентный Григорий Вицин приглянулся советскому зрителю своей застенчивостью и лиричностью. Его называли актером-загадкой: он всегда избегал внимания и славы, при этом был любимцем женщин, несмотря на свою чудаковатость.
Образ Труса из фильмов Гайдая — полуинтеллигента-жулика, трусоватого выпивохи — до сих пор остается самым известным его амплуа. Однако у него есть множество других ролей и не только комедийных: "Старая, старая сказка", "Деловые люди", "Двенадцатая ночь", "Женитьба Бальзаминова", "Дайте жалобную книгу", "Джентльмены удачи", "Земля Санникова", "Не может быть!", "За спичками", "12 стульев" и многие другие. Давайте вспомним самые любимые эпизоды.
"12 стульев"
"Женитьба Бальзаминова"
"Не может быть!"
"Земля Санникова"
"Джентльмены удачи"
"Шаг навстречу"
"Дайте жалобную книгу"
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
"Кавказская пленница"
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В день 100-летия Вицина Sputnik вспоминает лучшие моменты из кинофильмов с участием любимого многими поколениями актера.
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