﻿ Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест!

18.04.2017 15:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Удивительно, но все мы уникальны, так как обладаем различным интеллектом и мышлением. Некоторые люди настолько музыкальны, что могут слышать недоступные для обычного человека звуковые волны. Кто-то обладает межличностным интеллектом и отлично ладит с людьми, понимая их мысли и чувства. А вот пространственный интеллект — это способность мыслить в трех измерениях. Обычно этим интеллектом наделены художники и архитекторы. А вы любите пазлы, кубики Рубика и лабиринты? Проверьте себя!Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест!

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительно, но все мы уникальны, так как обладаем различным интеллектом и мышлением. Некоторые люди настолько музыкальны, что могут слышать недоступные для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 малоизвестных фактов о знаменитых изобретателях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика