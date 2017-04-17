Удивительно, но все мы уникальны, так как обладаем различным интеллектом и мышлением. Некоторые люди настолько музыкальны, что могут слышать недоступные для обычного человека звуковые волны. Кто-то обладает межличностным интеллектом и отлично ладит с людьми, понимая их мысли и чувства. А вот пространственный интеллект — это способность мыслить в трех измерениях. Обычно этим интеллектом наделены художники и архитекторы. А вы любите пазлы, кубики Рубика и лабиринты? Проверьте себя!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Только люди с пространственным интеллектом могут пройти этот тест! Удивительно, но все мы уникальны, так как обладаем различным интеллектом и мышлением. Некоторые люди настолько музыкальны, что могут слышать недоступные для...