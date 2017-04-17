Наша жизнь меняется и совершенствуется благодаря гениальным идеям известных изобретателей прошлого и настоящего. Сегодняшний мир был бы совершенно иным, если бы не их удивительные открытия. Однако, что мы знаем об этих людях, и какие малоизвестные факты из их жизни мы еще не слышали?

1. В январе 1903 года Томас Эдисон убил слона по кличке Топси электричеством, чтобы продемонстрировать опасность переменного тока и одновременно доказать, что его система постоянного тока была лучше и «безопаснее». Топси накормили морковью, пропитанной цианидом, а затем пропустили через него переменный ток в 6000 вольт. На убийстве слона присутствовало 1500 человек, и Эдисон даже снимал на камеру это событие.

2. Стивен Хокинг может произносить одно слово в минуту. Он делает это с помощью мускула щеки, чтобы управлять курсором на экране. Компания Intel надеется значительно улучшить скорость речи Хокинга. Для этого она разработала новый, управляемый символами интерфейс, который может увеличить скорость его речи до пяти или даже десяти слов в минуту.





3. Джеймс Уотсон, который открыл спиральную структуру ДНК, считает, что глупость – это болезнь, которую можно вылечить; что африканцы по своей природе менее интеллектуальны; и что он никогда не наймет на работу толстых людей. Надо сказать, несмотря на все его научные достижения, он довольно часто озвучивает провокационные идеи и демонстрирует пренебрежение к мнению других ученых в вопросах генетики.





4. Мария Кюри была пионером в исследовании радиации и открыла такие элементы, как полоний и радий, используя инновационную для того времени технику и фактически став родоначальником новой науки о физике частиц. Однако её бумаги, мебель и даже поваренные книги все еще радиоактивны. А если вы хотите получить доступ к её исследовательским работам, то вам понадобится защитная одежда, и вы также должны подписать отказ от требований об ответственности.





5. Рудольф Дизель, изобретатель дизельного двигателя, покончил жизнь самоубийством в 1913 году, поскольку считал, что его детище не будет иметь успеха. Тем не менее, спустя четыре десятилетия после смерти Дизеля его изобретение стало доминировать на рынке морских и грузовых перевозок, а намного позже (к 1990-м годам) оно заняло значительную долю европейского автомобильного рынка.





6. Роберт Огастес Чезебро, американский химик и «автор» вазелина, был настолько верен своему изобретению, что каждый день съедал целую его ложку. Собственно, именно он начал делать бизнес на вазелине и основал компанию Chesebrough Manufacturing. Прежде чем приступить к продажам своего инновационного продукта, Чезборо испытал его лично на порезах и ожогах. Чтобы продемонстрировать эффект, он намеренно наносил себе кожные травмы кислотой или огнем, а затем смазывал их прозрачным желе, одновременно показывая прежние, уже хорошо зажившие раны.





7. Нильс Бор был одним из величайших ученых-физиков и любимцем датчан. После того как в 1922 году он получил Нобелевскую премию, компания Carlsberg подарила ему дом («Дом чести»), расположенный рядом с пивоварней, как самому уважаемому гражданину Дании. В доме Бора находилась прямая труба к пивоваренному заводу, потому он имел бесплатный доступ к этому напитку в любое время.





8. Джон Шеперд-Баррон придумал идею банкомата, когда принимал ванну. Первоначально он думал о 6-значном PIN-коде, но после обсуждения с женой, он сократил его до четырёх, поскольку супруга могла запомнить только четыре цифры. которые и стали мировым стандартом. Первый в мире банкомат был установлен в филиале банка Barclays на севере Лондона. Использование банкоматов началось примерно в 1973 году, когда 2000 устройств были проданы и установлены в США.





9. В 1920 году Эрл Диксон, сотрудник Johnson & Johnson, изобрел пластырь для своей жены Джозефины, которая постоянно резала себе пальцы и обжигалась во время приготовления пищи. Первые лейкопластыри делались вручную и особой популярностью не снискали, но к 1924 году компания Johnson & Johnson построила производственную линию, выпускавшую бактерицидные пластыри, и их продажи заметно возросли.





10. Никола Тесла и Марк Твен подружились после того, как Тесла вылечил Твена от постоянных запоров, пропустив электрический ток через его тело. Устройство Теслы было на самом деле генератором высокой частоты. Они оба также любили развлекаться рентгеновским пистолетом Теслы на фоне непроявленной пленки для получения изображений – так было сделано несколько рентгеновских снимков черепа Марка Твена.

Текст: Flytothesky.ru