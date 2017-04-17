Динозавры давно пользуются популярностью (особенно среди детей): о них снимают кино, пишут книги и выпускают массу игрушек. Тем не менее, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что произошло бы, если бы динозавры спаслись и остались жить среди нас? Оказывается, они, вероятно, даже не были бы очень похожи на привычных нам динозавров. Они стали бы более «очеловеченными». Исследователи предполагают , что если бы динозавры смогли выжить, они превратились бы в интеллектуальных динозавроидов или гуманоидных динозавров.





По мнению Дейла Рассела, обнаружившего троодона (также называемого стенонихозавром), динозавры были на пути к тому, чтобы стать интеллектуальными существами. Эти «динозавроиды» имели бы поразительно близкое сходство с людьми. Троодон обладал некоторыми особенностями, которые намекали на эту возможную эволюцию: у него был отдельно стоящий большой палец и бинокулярное зрение. Мало того, троодоны считаются вполне социальными животными, что и привело к мысли, что эти динозавры полным ходом двигались по пути эволюции к разумным формам жизни.

В процессе исследований Рассел отметил, что размер мозга троодона был намного больше по сравнению с размером его тела, а также заметно больше, чем у остальных видов динозавров. Он сопоставил цифры и пришел к выводу, что у современных потомков динозавра был бы аналогичный объем мозга, как и у людей.

Этот эволюционирующий мозг изменил бы внешний вид динозавров, превратив их в гуманоидов. Динозавроиды могли бы стоять вертикально, сохраняя при этом признаки рептилий, такие как чешуйчатая кожа и отсутствие внешних половых органов.

Просто задумайтесь, если бы динозавры действительно смогли выжить, они, вероятно, взаимодействовали бы с людьми так же, как другие живые существа нашей планеты. И хотя палеонтологи отвергли теорию Рассела как абсолютно нереальную, она все же заслуживает внимания.

Текст: Flytothesky.ru