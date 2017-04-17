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Если бы динозавры не вымерли, они могли бы эволюционировать в динозавроидов
18.04.2017 15:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Динозавры давно пользуются популярностью (особенно среди детей): о них снимают кино, пишут книги и выпускают массу игрушек. Тем не менее, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что произошло бы, если бы динозавры спаслись и остались жить среди нас? Оказывается, они, вероятно, даже не были бы очень похожи на привычных нам динозавров. Они стали бы более «очеловеченными». Исследователи
По мнению Дейла Рассела, обнаружившего троодона (также называемого стенонихозавром), динозавры были на пути к тому, чтобы стать интеллектуальными существами. Эти «динозавроиды» имели бы поразительно близкое сходство с людьми. Троодон
В процессе исследований Рассел отметил, что размер мозга троодона был намного больше по сравнению с размером его тела, а также заметно больше, чем у остальных видов динозавров. Он сопоставил цифры и пришел к выводу, что у современных потомков динозавра был бы аналогичный объем мозга, как и у людей.
Этот эволюционирующий мозг изменил бы внешний вид динозавров, превратив их в гуманоидов. Динозавроиды могли бы стоять вертикально, сохраняя при этом признаки рептилий, такие как чешуйчатая кожа и отсутствие внешних половых органов.
Просто задумайтесь, если бы динозавры действительно смогли выжить, они, вероятно, взаимодействовали бы с людьми так же, как другие живые существа нашей планеты. И хотя палеонтологи отвергли теорию Рассела как абсолютно нереальную, она все же заслуживает внимания.
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Динозавры давно пользуются популярностью (особенно среди детей): о них снимают кино, пишут книги и выпускают массу игрушек. Тем не менее, задумывались ли вы...
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