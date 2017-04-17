Извечный женский вопрос: «Почему он не звонит?»

Вы всю ночь напролет выплясывали на танцполе, а потом пили коктейли один за другим. И уже тогда, при первой встрече, возникло ощущение, что между вами пробежала искра. Возможно, вы уже не в первый раз встречались и хорошо проводили время. Вам кажется, что это и есть предвестники счастливого будущего с этим человеком. Уже нарисовали картину семейной жизни, в которой вы сидите вдвоем у камина, укрывшись теплым пледом? Но он почему-то больше не звонит. Что случилось? Неужели так трудно взять телефон и набрать ваш номер? У него отнялись руки?





Потому что очень занят

Офисная жизнь кипит, работы навалом, большой квартальный отчет не за горами и так далее. Эта отмазка настолько избита, что даже ваша бабушка вряд ли поверит в ее правдивость. Время можно найти всегда, хотя бы минуту, которой вполне хватит на несколько приятных слов партнерше.

Потому что с ним что-то случилось

Многие женщины, не получив звонка от второй половинки, начинают фантазировать и представлять в своей голове худшие сценарии развития событий. Вы переживаете, накручиваете себя негативными мыслями и каждые полчаса пьете успокоительное. Не волнуйтесь, он сидит с друзьями в баре и не знает, что на другом конце города его уже «похоронили» и «оплакали».

Потому что украли телефон

Или забыл в клубе, в автомобиле такси, просто уронил по пути с работы домой. Если все, что вы знаете об этом человеке — это номер мобильного телефона и имя, то при утрате средства связи вы можете больше никогда не услышать его голос. Поэтому лучше изначально выведать у мужчины его домашний адрес.

Потому что заболел

Если ваши отношения только зарождаются, партнер может постесняться своего внешнего вида из-за наличия болезни. Люди часто простужаются, иногда им болят зубы — поводов для грусти на свете очень много. А мужчины всегда тяжело переносят даже самые незначительные болезни, сопровождающиеся насморком или болью в горле.

Потому что ушло опьянение

Распространенная ситуация: вечером напился, а с утра уже практически ничего не помнит, только телефонный номер отчетливо записан въедливым фломастером на предплечье правой руки. Он хотел бы позвонить, но боится, что вы окажетесь прямым потомком бегемота, например.

Потому что нужен только секс

Вот такой негодяй. Между вами случился прекрасный акт совокупления, и вы уже придумали, из каких цветов будет состоять букет невесты, а он больше не интересуется вами. Он всего лишь получил то, что хотел, поэтому ждать звонка бессмысленно.

Потому что бабник

Его окружает множество женщин, жаждущих внимания. Но он настолько запутался в своих поклонницах, что даже не думает кому-либо звонить. Просто не помнит, зачем, кому и когда набирать тот или иной телефонный номер.

Потому что он все рассчитал

Мужчина завел в своей жизни правило: ни в коем случае не звонить в течение 3 дней после свидания. Это великий стратег, умеющий набить себе цену.

Потому что влюблен… в себя

Он страдает нарциссизмом. Окружающие женщины настолько избаловали его, что сомнений не остается — он совершенен, и поклонницы сами должны набирать его номер. Возможно, на свидании вы сказали что-то не то, обидев мужчину с тонкой душевной организацией и больным самолюбием. И хорошо, что не звонит.

Потому что финансовые трудности

Может быть, в данный момент у него совсем нет денег. Он совершил крупную покупку или просто неправильно рассчитал, как с умом потратить заработную плату. А вас нужно куда-то пригласить, да еще и вкусно накормить. Он полагает, что нет смысла звонить женщине, если нет денег. Потерпите до его зарплаты, и звонок обязательно состоится.

Потому что не хочет звонить

Суровая, но зато правда. Редкий человек может честно сказать в лицо, что просто не хочет звонить. А вот заинтересованный своей новой знакомой мужчина всегда может выкроить минутку для разговора с представительницей прекрасного пола. «Не зацепила», — подумал он и удалил ваш номер из списка контактов.

Что делать?

Возьмите и позвоните сама. Такой поступок не повлечет за собой страшные последствия. Зато вы спасете свои нервы и перестанете ходить из стороны в сторону, сжимая в руке телефон.

Текст: Flytothesky.ru