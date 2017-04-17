Нет большей ошибки, чем недооценивать человека, составляя свое мнение о нем на своих субъективных оценочных суждениях. Какие качества мы не видим или не учитываем в разных знаках зодиака, считая их не явно выраженными или же практически отсутствующими?





1. Овен

Если кто-то недооценивает силу решимости Овна, то он, к сожалению, ошибается. Этот знак – кто угодно, но только не слабак, быстро отказывающийся от своих начинаний, не доводя их до конца. Если Овен делает шаг назад, не думайте, что он отступил и все бросил. Просто Овен решил, что путь, по которому он шел, не соответствует на данный момент его целям. Во многих делах он может быть феноменально твердым и непреклонным.

2. Телец

Телец может быть большим плюшевым мишкой для тех, к кому привязан, но когда события развиваются нелогично и нерационально в его глазах, он превращается в злого и упрямого быка. Именно таким его видит и воспринимает большинство людей. Однако мало кто замечает то, что Телец всегда вовремя умеет нажать на тормоза, чтобы не допустить излишнего накала ситуации.

3. Близнецы

У каждой монеты есть две стороны, а Близнецы – мастер по подбрасыванию этой монетки. Увы, но многие не замечают гиперспособность этого знака проявлять гибкость или приспосабливаться к ситуации, какой бы сложной она не была – именно поэтому к Близнецам постоянно тянутся люди, находя рядом с ними душевное спокойствие и комфорт.

4. Рак

Рак может быть глубоко эмоциональной личностью, хотя он достаточно умен, чтобы этого слишком явно не демонстрировать, потому окружающие воспринимают представителей этого знака тихонями и домоседами, любящими возиться на кухне и интересующимися только уборкой и ремонтом. Вы вряд ли видите то, насколько Рак действительно искренне и самоотверженно заботится обо всех близких людях в его жизни.

5. Лев

Некоторые люди сначала долго думают, а потом уж что-то делают. Лев в этом смысле – истинный царь, поскольку постоянно находится в глубоких размышлениях. Нет предела тому, насколько он готов исследовать и анализировать ситуацию, пока не разложит её на молекулы; однако со стороны этот долгий мыслительный процесс практически незаметен.

6. Дева

Дева любит долго копаться в ситуации и её психологической составляющей, чтобы добраться до причины конфликта, драмы или недоразумения. Неудивительно, что все её друзья бегут к ней за советом. Этот знак считают ходячим компьютером, у которого в голове одна аналитика, однако почему-то искренняя человечность и отзывчивость Девы всегда остается без внимания.

7. Весы

Общительные и уравновешенные Весы отлично вписываются в любой коллектив и компанию. Этот знак считают отличным другом, партнером, коллегой и напарником, обычно давая ему краткую характеристику «своего в доску» человека. Тем не менее, мало кто замечает, насколько беззаветно, преданно и безусловно могут любить Весы, сколько в них романтики и безграничной нежности.

8. Скорпион

Скорпион способен так отшить человека, что тот еще долго будет приходить в себя. Собственно, так этот знак и воспринимают – хамовитым, грубоватым и резким. Он не выносит односторонние отношения и отсутствие лояльности. На самом же деле, Скорпиону нужно просто доверие – он действительно хочет верить людям и полагаться на них, однако в большинстве случаев его постигает разочарование.

9. Стрелец

Стрелец — это самая настоящая душа и пульс компании. Но для того чтобы быть таким свободным духом (или делать вид), требуются затраты и жертвы. Все считают Стрельца вечным бродягой с массой интересных шуток и рассказов, но никто не понимает, как порой ему бывает не по себе, когда его жизнь выходит из-под контроля. Это тот случай, когда этому знаку действительно одиноко в толпе и ему требуется поддержка или просто задушевный разговор.

10. Козерог

Иногда люди ошибочно обвиняют Козерога в том, что с ним трудно общаться и взаимодействовать, поскольку он неимоверно материалистичен, зануден и просто сухой человек. Да, он хорошо разбирается в деньгах, иногда слишком хорошо, и поэтому его бережливость ошибочно принимается за дешевизну и жадность. На самом деле, никто лучше Козерога не умеет обеспечить стабильное финансовое будущее.

11. Водолей

Водолей редко будет чем-то заниматься всерьез, если это дело не захватывает его на все 100 %. Зачастую люди принимают это за безответственность, расхлябанность или даже эгоизм, когда этот знак отказывается от вещей, которые не соответствуют его внутренней философии жизни. Они ошибаются, конечно. Водолей всегда ориентирован на то, что важно.

12. Рыбы

Рыбы очень деликатны и уязвимы. Иногда даже чересчур уязвимы, потому их часто принимают за слабаков и нытиков. Тем не менее, мало кто может заметить, что у Рыб масса терпения и внутренней дисциплины, чтобы добиться целей, и по этой причине они намного сильнее, чем думают люди.

Текст: Flytothesky.ru