О планах-пятилетках и неспособности ощущать радость просто так

Стою в очереди на кассу, а рядом крутится пацаненок лет пяти. Он-то подбегает к витрине, любуясь яркими жвачками, то изображает из себя супергероя с какой-то таинственной силой. Самое примечательное, рядом стоит его мама и постоянно одергивает: «встань ровно», «не мельтеши», «хватит прыгать», «убери дурацкую улыбку с лица». Естественно, это плохо работает, пацан продолжает носиться по магазину, громко хохоча. А я думаю о том, когда это взрослые разучились получать удовольствие просто так. И почему хорошее настроение стало восприниматься как нечто порицательное?





А потом мне вспомнилось собственное детство, когда мама запрещала есть крыжовник прямо с куста, потому что ягоды предназначались на варенье. Нельзя было много чего, например: петь песни во все горло, потому что придут ругаться соседи; рисовать красные листья на деревьях, потому что они зеленые; или гулять босиком под дождем, вдруг грязи в дом нанесу? Любимый сарафан надевался мною исключительно по праздникам, салат оливье готовился только на Новый год, а фотоаппарат доставался по «особенным» датам. И это казалось несправедливым – так долго ждать праздника, чтобы разрешить себе веселье…

Тогда мне думалось, как много у этих взрослых правил, что даже радоваться нужно в строго отведенное время. Как будто нельзя получить удовольствие от жизни просто потому, что за окном солнышко, а внутри тебя хорошее настроение. Меня учили ждать повода – хорошей оценки, дня рождения, выходных. И атмосфера ожидания навевала тоску и скуку…

О людях, которые не умеют видеть хорошее и жить расслабленно

А еще я часто сталкиваюсь с людьми, которые не умеют радоваться приятным вещам. Даже получив хорошее, многие начинают паниковать, потому что уверенны – радость просто так не дается, за ней обязательно последует расплата. Например, друга повысили в должности, и он сразу стал подсчитывать расходы: придется купить машину лучшего класса, шубку жене, значит, траты увеличатся! У другой подруги идиллия в семье, муж на руках носит, но она уверена, что обязательно произойдет что-то плохое, кто-то заболеет или любовница на горизонте нарисуется, потому что жизнь никому не дает поблажек. Никто не радуется тому счастью, которое имеет, и это грустно.

Люди разучились замечать хорошее, намеренно убедили себя, что за все нужно платить. Отпуск в горах? Случится землетрясение. Ребенка наградили путевкой в лагерь? Подцепит там вшей. Купила белье со скидкой? Наверное, подделка. Но зачем так сгущать краски? И что случится, если отпустить себя и попробовать получить удовольствие от момента, не испытывая угрызений совести. С каких пор умение расслабиться и довериться жизни вызывает у людей благоговейный страх?

Подсознательный запрет на удовольствие

Вы знаете, что такое ангедония? Это неспособность ощущать удовольствие от жизни, когда человек все время недоволен своим настоящим и ждет особого повода для радости. В последнее время цепляться за это состояние стало даже модным. Человек-ангедонист только и делает, что концентрируется на том, чего у него нет, как плохо и страшно жить. Мол, в мире процветает голод, умирают дети, возрастает количество насилия, значит, нужно страдать тоже, отказавшись от своей радости. Но во имя чего? Почему так зазорно быть счастливым? В мире, где происходит и плохое, и хорошее, такой порядок – нормальное течение жизни. Нельзя отказываться от собственного счастья только потому, что кто-то в данный момент не так счастлив, как вы.

Хватит выискивать негатив, стесняться своей улыбки или возможности жить лучше, чем другие. Благоденствие не приходит навсегда, как и неудачи не преследуют вечно. Пока есть возможность получать радость, наслаждайтесь моментом и светите внутренним солнышком другим! Вы не виноваты в чужих бедах и несчастьях, как и ваше угрюмое выражение лица мало поможет изменить мир к лучшему.

Учитесь жить счастьем внутреннего ребенка

В старости никто не хочет говорить о плохих моментах в жизни, зато мы с удовольствием вспоминаем истории о молодости, былой красоте и энергии. Постоянное перетирание обид только отбирает у человека внутренние резервы. Зато как хороши те взрослые, которые сохранили в себе внутреннего ребенка, которые умеют дышать энтузиазмом и видеть радость в простых вещах.

Ну и что, что вы не стали знаменитым музыкантом, не изобрели вечный двигатель, не разрешили гениальной математической формулы? Зато вы здоровы и любимы, можете прямо сейчас махнуть за город на шашлыки, а можете обнять кота и зарыться носом в уютную книгу. Человек наделен самой великой способностью – ощущать счастье внутри себя без причины. Потому что дождик за окном, в руках чашка ароматного кофе, а рядом сопит любимый человек. Разве этого недостаточно, чтобы улыбаться? Так сделайте это прямо сейчас…

Текст: Flytothesky.ru